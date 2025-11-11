জামিন নামঞ্জুর, বুয়েটের শিক্ষার্থী শ্রীশান্ত কারাগারে

জামিন নামঞ্জুর, বুয়েটের শিক্ষার্থী শ্রীশান্ত কারাগারে
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার অভিযোগে রাজধানীর চকবাজার থানায় করা মামলায় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী শ্রীশান্ত রায়ের জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট মনিরুল ইসলাম আজ মঙ্গলবার এই আদেশ দেন।
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) প্রসিকিউশন বিভাগের উপপরিদর্শক (এসআই) আশরাফুল ইসলাম জানান, আজ শ্রীশান্তকে আদালতে হাজির করা হয়। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা তিন দিনের জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাঁকে কারাগারে রাখার আবেদন করেন। আসামিপক্ষের আইনজীবী মানিক লাল ঘোষ জামিন আবেদন করেন। শুনানি শেষে বিচারক জামিন নামঞ্জুর করে শ্রীশান্তকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
বুয়েটের নিরাপত্তাকর্মী মো. আফগান হোসেন গত ২১ অক্টোবর চকবাজার থানায় সাইবার অধ্যাদেশ অনুযায়ী শ্রীশান্ত রায়ের বিরুদ্ধে মামলা করেন। পরদিন তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়। ৫ নভেম্বর শ্রীশান্তকে তিন দিনের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দেন আদালত।
মামলায় অভিযোগ আনা হয়েছে, আসামি শ্রীশান্ত বুয়েটের আহসান উল্লাহ হলে অবস্থান করে ছদ্মনাম ‘উইকলি সার্ভিস’ আইডি ব্যবহার করে মুসলিম নারী ও ইসলাম ধর্ম নিয়ে গত ৮ জুন থেকে ৭ সেপ্টেম্বর বিভিন্ন লেখা লেখেন। আসামি মুসলিম নারীসংক্রান্ত অশ্লীল মন্তব্য এবং ধর্মীয় ঘৃণা ও বিদ্বেষমূলক মন্তব্য করেছেন, যা বুয়েটের অন্য শিক্ষার্থী ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত এনেছে।