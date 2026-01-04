চুপ করে বসে থাকার উপায় নেই, প্রতিক্রিয়া দেখাতে হচ্ছে: তথ্য উপদেষ্টা

মোস্তাফিজকে বাদ দেওয়া
চুপ করে বসে থাকার উপায় নেই, প্রতিক্রিয়া দেখাতে হচ্ছে: তথ্য উপদেষ্টা
ক্রিকেটার মোস্তাফিজুর রহমানকে বাদ দেওয়ার প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশে আইপিএল সম্প্রচার বন্ধের উদ্যোগ নিতে তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টাকে অনুরোধ করেছেন আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল। এ বিষয়ে তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, এ বিষয়ে আইনি ভিত্তি পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তিনি আরও বলেছেন, ‘চুপ করে বসে থাকার উপায় নেই। একটা প্রতিক্রিয়া দেখাতে হচ্ছে।’
আজ রোববার সচিবালয়ের গণমাধ্যম কেন্দ্রে বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট রিপোর্টার্স ফোরামের (বিএসআরএফ) উদ্যোগে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সম্প্রতি তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টার দায়িত্ব পাওয়া সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এ কথা বলেন।
পেসার মোস্তাফিজুর রহমানের এবারের আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের (কেকেআর) হয়ে খেলার কথা ছিল। তবে ৩ জানুয়ারি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড–বিসিসিআইয়ের নির্দেশে মোস্তাফিজকে দল থেকে বাদ দিয়েছে কেকেআর। এমন সিদ্ধান্তে বাংলাদেশে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়েছে। এ অবস্থায় বাংলাদেশে আইপিএল সম্প্রচার বন্ধের উদ্যোগ নিতে তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টাকে অনুরোধ জানান আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে তিনি এই অনুরোধ জানান।
আজকের মতবিনিময় সভায় তথ্য উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানও প্রতিক্রিয়া জানান। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘বিষয়টি হচ্ছে খেলাকে যদি খেলার জায়গায় আমরা রাখতে পারতাম খুবই ভালো হতো; কিন্তু আনফরচুনেটলি খেলাটার মধ্যে রাজনীতি নিয়ে আসা হয়েছে। অন্যান্য সময়ে আমরা কী বলি, দুটি দেশের মধ্যে যদি রাজনৈতিক টেনশন থাকেও, যেকোনো দেশ, আমি বাংলাদেশ-ভারত, ভারত-নেপাল, ভারত-মালদ্বীপ, এটা বলছি না। বলছি দুটি দেশের মধ্যে যদি রাজনৈতিক টেনশন থাকেও, যে সাংস্কৃতিক এক্সচেঞ্জ, খেলাধুলা— এগুলোর মাধ্যমে এটা (টেনশন) কমিয়ে আনা যায়। এখানে দেখা গেল সম্পূর্ণ উল্টো কাজটি করা হয়েছে।’
তথ্য উপদেষ্টা বলেন, ‘বাংলাদেশের একজন খেলোয়াড়কে নিশ্চিত করার পরে তাঁকে রাজনৈতিক যুক্তিতে, যেটা পত্রপত্রিকায় দেখেছেন, বলা হচ্ছে ওকে নেওয়া হবে না এ রকম সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের জনগণের মনে একটা আঘাত লাগে, তাদের মধ্যেও একটা প্রতিক্রিয়া হয়।’ তিনি আরও বলেন, ‘সে রকম জায়গায় আমাদেরও একটা অবস্থান নিতে হবে। আমরা সেই অবস্থানের আইনগত ভিত্তি ও প্রক্রিয়া যাচাই–বাছাই করছি। এটি করার পরে একটা পদক্ষেপ...গ্রহণ করব।...এখানে একটি সিচুয়েশন আমার জন্য তৈরি করা হয়েছে। আমাকে এ ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা নিতে হবে। আমার তো চুপ করে বসে থাকার উপায় নেই। কোন যুক্তিতে মোস্তাফিজকে মানা করা হচ্ছে? খেলোয়াড়ি কোনো যুক্তিতে মানা করলে তো কোনো ব্যাপার ছিল না। যে যুক্তিতে মানা করা হচ্ছে, সে যুক্তিটা তো আমরা কোনোভাবেই গ্রহণ করতে পারছি না। ফলে সেখানে আমাদের একটা প্রতিক্রিয়া দেখাতে হচ্ছে।’
পরে আরেকজন সাংবাদিক বাংলাদেশে আইপিএল সম্প্রচার বন্ধের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে কি না, সে বিষয়টি আরেকটু স্পষ্ট করার জন্য বললে তথ্য উপদেষ্টা বলেন, ‘আইনি ভিত্তিটা পর্যালোচনা করছেন, এটা কোন মাধ্যমে, কীভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে, এইটা সেই বিষয়টা দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’
জাতীয় নির্বাচনের আগে নিজের অবশিষ্ট মেয়াদে সম্প্রচার অধ্যাদেশ ও গণমাধ্যম কমিশন অধ্যাদেশ করার চেষ্টার কথা জানান তথ্য উপদেষ্টা। তিনি গণভোটের বিষয়ে প্রচার করার বিষয়ে সাংবাদিকদের অনুরোধ জানান। জাতীয় নির্বাচনের পরিবেশ এখন পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য বলেন তথ্য উপদেষ্টা রিজওয়ানা হাসান।
কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগের নির্বাচনের বিষয়ে করা এক প্রশ্নের জবাবে তথ্য উপদেষ্টা বলেন, ‘বারবার স্পষ্ট করা হয়েছে যে বিচারকাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের রাজনৈতিক কার্যক্রম যেহেতু স্থগিত এবং নির্বাচনের কাজগুলো শুরু হয়ে গেছে। যাচাই-বাছাই করে প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত হয়ে যাবে। কাজে এই প্রশ্ন এখন একটা অবান্তর প্রশ্ন।’
বিএসআরএফের সভাপতি মাসউদুল হকের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভা সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক উবায়দুল্লাহ বাদল।