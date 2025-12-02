বিভিন্ন ফেসবুক পেজ ও আইডির বিরুদ্ধ সাদিক কায়েমের মামলা

অনলাইনে ‘অপপ্রচার’
বিভিন্ন ফেসবুক পেজ ও আইডির বিরুদ্ধ সাদিক কায়েমের মামলা
অনলাইনে ‘অপপ্রচার’ ও নারী নেত্রীদের সাইবার বুলিংয়ের অভিযোগে কয়েকটি ফেসবুক পেজ ও আইডির বিরুদ্ধে মামলা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সহসভাপতি (ভিপি) আবু সাদিক কায়েম। সোমবার বিকেলে রাজধানীর শাহবাগ থানায় তিনি এই মামলা করেন। এ সময় ডাকসুর একাধিক সদস্য উপস্থিত ছিলেন।
মামলা করার পর সাদিক কায়েম কয়েকটি ফেসবুক পেজের নাম উল্লেখ করেন। এগুলো হলো ডাকসু কণ্ঠস্বর, বঙ্গোগ্রাফ, আমার ডাকসু, দ্য ন্যাশনালিস্ট ডাটা, কাঁঠেরকেল্লা, রৌমারি, বঙ্গইনসাইডার্স। এ ছাড়া এনামুল হক শান্ত, আশিকুর রহমান ও সাইফ আল মাহমুদ নামে তিনটি ফেসবুক আইডির বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।
সাদিক কায়েম বলেন, ‘আজকে আমরা সাইবার সাপোর্ট ইউনিটের সাথে ফলপ্রসূ মিটিং করেছি। এর আগে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার স্বরাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা এবং প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারীর সাথে আমরা কথা বলেছি। একই সাথে ডিএমপি কমিশনারের সাথে কথা হয়েছে। আজকে আমরা এখানে লিখিতভাবে আমাদের অভিযোগগুলো দিয়েছি।’
সাদিক কায়েম বলেন, ডাকসু নির্বাচনের আগে এবং পরবর্তী সময়ে অব্যাহতভাবে কিছু আসল আইডি, ভুয়া আইডি ও পেজ থেকে নারীদের, বিশেষ করে নারী অ্যাকটিভিস্ট ও ডাকসুর নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে ‘সাইবার বুলিং’ করা হচ্ছে। তাঁদের বিরুদ্ধে ‘শ্লাট শ্লেমিং’ হচ্ছে, বিভিন্ন ধরনের ভুয়া ফটোকার্ড দিয়ে নোংরা ভাষায় প্রোপাগান্ডা ছড়ানো হচ্ছে, কমেন্ট সেকশনে এসব নারী প্রতিনিধিকে নিয়ে প্রোপাগান্ডা ছড়ানো হচ্ছে। যেসব আইডি ও পেজ থেকে এসব করা হচ্ছে, সেগুলোর লিংক লিখিতভাবে দেওয়া হয়েছে।
মামলায় সাদিক কায়েমকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ ও মানহানিকর মন্তব্য করা ১৫টি ফেসবুক পেজের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া নারী শিক্ষার্থীদের নিয়ে মানহানিকর মন্তব্য করা আরও ১৪টি ফেসবুক পেজের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।
শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালিদ মনসুর প্রথম আলোকে বলেন, বেশ কিছু ফেসবুক আইডির নাম উল্লেখ করে সাদিক কায়েম একটি মামলা করেছেন। পুলিশ মামলাটি তদন্ত করে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা করছে।