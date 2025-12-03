চানখাঁরপুল হত্যাকাণ্ড
রিমান্ড শেষে কারাগারে সাবেক মন্ত্রী আনিসুল, কামরুলসহ ৩ জন
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় রাজধানীর চানখাঁরপুল এলাকায় ঝুট ব্যবসায়ী মনির হত্যা মামলায় সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, সাবেক খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলাম ও সাবেক সংসদ সদস্য সোলাইমান সেলিমকে রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আজ বুধবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মাহবুব আলম এ আদেশ দেন।
কামরুল ইসলামের আইনজীবী আফতাব চৌধুরী জানান, আজ মামলার তদন্ত কর্মকর্তা শাহবাগ থানার উপপরিদর্শক মাইনুল ইসলাম খান তিন আসামিকে কারাগারে রাখার আবেদন করেন। পরে আদালত আবেদনটি মঞ্জুর করেন।
এ মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গত ১৮ জুন আনিসুল হকের ৫ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়। এ ছাড়া গত ২৪ সেপ্টেম্বর কামরুল ইসলামের ৫ দিন এবং ২০ অক্টোবর সোলাইমান সেলিমের ৪ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত।
মামলার বিবরণে বলা হয়েছে, জুলাই আন্দোলন চলার সময় গত বছরের ৫ আগস্ট চানখাঁরপুল এলাকায় ছাত্র-জনতার সঙ্গে আন্দোলনে অংশ নেন ঝুট ব্যবসায়ী মো. মনির। দুপুরে গুলিতে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি। এ ঘটনায় মনিরের স্ত্রী গত ১৪ মার্চ শাহবাগ থানায় হত্যা মামলা করেন।