নির্বাচনে প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করবে না বিজিবি: ঢাকা সেক্টর কমান্ডার
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) কোনো ধরনের প্রাণঘাতী অস্ত্র (লেথাল ওয়েপন) ব্যবহার করবে না বলে জানিয়েছেন বাহিনীর ঢাকা সেক্টর কমান্ডার কর্নেল এস এম আবুল এহসান। নির্বাচনে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থেকে সব রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তথা সমান সুযোগ নিশ্চিতে বিজিবি কাজ করবে বলেও জানান তিনি।
আজ শনিবার সকালে রাজধানীর মিরপুরে জাতীয় সুইমিং কমপ্লেক্সে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে কর্নেল এহসান এ কথা বলেন। রাজধানী ঢাকা ও আশপাশের জেলার নির্বাচনকালীন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিজিবির প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা তুলে ধরতে এ সংবাদ সম্মেলন করা হয়।
নির্বাচন সামনে রেখে কোনো শঙ্কা আছে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে বিজিবির ঢাকা সেক্টর কমান্ডার বলেন, ‘নির্বাচনে এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের শঙ্কা দেখছি না। বিজিবি মহাপরিচালকের নির্দেশ—আমরা নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে কোনো ধরনের লেথাল ওয়েপন ব্যবহার করব না।’
কর্নেল এহসান বলেন, নির্বাচনকালীন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বিজিবি সরকার ও নির্বাচন কমিশনের সব নির্দেশনা কঠোরভাবে অনুসরণ করছে। রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থেকে সব দল ও প্রার্থীর জন্য সমান সুযোগ তথা ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড’ নিশ্চিত করতে বিজিবি সদা প্রস্তুত রয়েছে।
বিজিবির ঢাকা সেক্টর কমান্ডার বলেন, ভোটাররা যেন ভয় ও শঙ্কামুক্ত পরিবেশে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করে বিজিবি দায়িত্ব পালন করছে। মাঠপর্যায়ে নিয়মিত টহল ও গোয়েন্দা নজরদারি চলমান রয়েছে।
সবার কাছে সহযোগিতা চেয়ে বিজিবির এই কর্মকর্তা বলেন, নির্বাচন সামনে রেখে ঢাকা সেক্টরের অধীনে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর ব্যাটালিয়নের দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় ৯টি জেলা ও ৪টি সিটি করপোরেশনের ৫১টি আসনে বিজিবির ৪২টি অস্থায়ী বেজ ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। এসব ক্যাম্পে ১৩৪ প্লাটুন বিজিবি সদস্য নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করবেন। পাশাপাশি বিশেষ তল্লাশি কার্যক্রম পরিচালনা করতে বিজিবির বিশেষায়িত কে-৯ ডগ স্কোয়াড ইউনিট মোতায়েন থাকবে।
সারা দেশে ৩৭ হাজারের বেশি বিজিবি সদস্য মোতায়েন থাকবে জানিয়ে সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, দেশের ৪৯৫টি উপজেলার মধ্যে ৪৮৯টি উপজেলায় বিজিবি নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করবে। পাশাপাশি সীমান্তবর্তী ৬১টি উপজেলায় বিজিবি এককভাবে নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করবে। ঝুঁকি বিবেচনায় সারা দেশের ৩০০ সংসদীয় আসনেই বিজিবি মোবাইল ও স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে দায়িত্বে থাকবে। উপজেলাভেদে ২ থেকে ৪ প্লাটুন বিজিবি সদস্য মোতায়েন থাকবে।
কর্নেল এহসান বলেন, নির্বাচনে যেকোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিজিবির র্যাপিড অ্যাকশন টিম, কুইক রেসপন্স ফোর্স এবং বিজিবি হেলিকপ্টার ইউনিট সর্বদা প্রস্তুত থাকবে। প্রয়োজনে যেকোনো মুহূর্তে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি মোকাবিলায় স্বল্প সময়ের মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে বিজিবি সক্ষম। এ ছাড়া দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বডি ওর্ন ক্যামেরা, নাইট ভিশন ডিভাইস, মেটাল ডিটেক্টর, এপিসি (সাঁজোয়া যান), আধুনিক সিগন্যাল ও যোগাযোগ সরঞ্জাম ব্যবহার করবে।
নির্বাচনের দিনও টহল কার্যক্রম চলবে জানিয়ে বিজিবির ঢাকা সেক্টর কমান্ডার বলেন, নির্বাচনের পরিস্থিতি সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের জন্য ব্যাটালিয়ন এবং সেক্টর সদর দপ্তরে একটি বিশেষ মনিটরিং সেল গঠন করা হয়েছে।