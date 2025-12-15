বাংলাদেশ

দুপুরে সিঙ্গাপুরে নেওয়া হবে ওসমান হাদিকে, সঙ্গে যাবেন দুই ভাই

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
গুলিবিদ্ধ শরিফ ওসমান হাদিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়ছবি: কোলাজ

মাথায় গুলিবিদ্ধ ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদিকে আজ সোমবার দুপুরে একটি এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে সিঙ্গাপুরে নেওয়া হবে।

ইনকিলাব মঞ্চের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তাঁরা জেনেছেন ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী ওসমান হাদিকে বহনকারী এয়ার অ্যাম্বুলেন্সটি  হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছেছে। ওসমান হাদির সঙ্গে যাবেন, তাঁর বড়  দুই ভাই ওমর ফারুক এবং আবু বকর সিদ্দিক।

আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে প্রথম আলোকে এসব বিষয় নিশ্চিত করেন ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব আব্দুল্লাহ আল জাবের। তিনি জানান, এখন পর্যন্ত ওসমান হাদির বড় দুই ভাই তাঁর সঙ্গে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত। আর কেউ যাওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়নি।

ওসমান হাদিকে এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে কীভাবে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে নেওয়া হবে সে প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ আল জাবের বলেন, ‘হাসপাতাল থেকে সড়কপথে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র (আইসিইউ) অ্যাম্বুলেন্স শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নেওয়া হবে। সেখান থেকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হবে।’ দুপুরের মধ্যেই পুরো প্রক্রিয়া শেষ হবে বলে জানান তিনি।

এর আগে গতকাল রোববার সন্ধ্যায় প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং জানিয়েছিল, প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নির্দেশে সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী, প্রধান উপদেষ্টার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়বিষয়ক বিশেষ সহকারী অধ্যাপক ডা. মো. সায়েদুর রহমান, এভারকেয়ার হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক জাফর,  ওসমান হাদির ভাই ওমর বিন হাদির মধ্যে এক জরুরি টেলিফোন কনফারেন্সে ওসমান হাদিকে সিঙ্গাপুর নেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়।

দুই দিন ধরে ওসমান হাদির চিকিৎসার জন্য সরকার সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়ার কয়েকটি হাসপাতালে যোগাযোগ করে। পরে গতকাল রোববার এভারকেয়ার হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দলের পরামর্শে ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনার পর প্রধান উপদেষ্টাকে সেটা অবহিত করা হয়।

ওসমান হাদির চিকিৎসাসংক্রান্ত সব ব্যয় রাষ্ট্রীয়ভাবে বহন করা হবে জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং বলেছে, তাঁর চিকিৎসা প্রক্রিয়া সার্বক্ষণিকভাবে পর্যবেক্ষণে রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। ওসমান হাদির দ্রুত সুস্থতা কামনায় দেশবাসীর কাছে দোয়া ও প্রার্থনা চেয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা।

