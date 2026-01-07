বাড্ডা থানার হত্যাচেষ্টা মামলা: আনিসুল-সালমান-দীপুকে গ্রেপ্তার দেখানোর আদেশ
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকালের একটি হত্যাচেষ্টা মামলায় সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, সাবেক সমাজকল্যাণমন্ত্রী দীপু মনি ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।
আজ বুধবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ এহসানুল ইসলাম এই আদেশ দেন।
সকালে পৌনে ১০টার দিকে আসামিদের কারাগার থেকে আদালত প্রাঙ্গণে আনা হয়। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে তাঁদের এজলাসে তোলা হয়।
রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী শামসুদ্দোহা সুমন বলেন, মামলাটি রাজধানীর বাড্ডা থানার। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা বাড্ডা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. গোলাম কিবরিয়া খান। তিনি এই আসামিদের এ মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন। শুনানি নিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেন আদালত।
মামলার অভিযোগে বলা হয়, বাদী মো. দুর্জয় আহম্মেদ (২৮) ২০২৪ সালের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ২০২৪ সালের ২০ জুলাই মধ্যবাড্ডায় তাঁকে গুলি করা হয়। এতে তাঁর দুই চোখ অন্ধ হয়ে যায়। এ ছাড়া তাঁর মাথায় পেছনে গুরুতর আঘাত লাগে। পরে কয়েকটি হাসপাতালে তিনি চিকিৎসা নেন।
এ ঘটনায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নাম উল্লেখ করে ৯০ জনের বিরুদ্ধে বাড্ডা থানায় মামলা করেন বাদী।