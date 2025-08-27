বাংলাদেশ

স্ট্যান্ডআপ কবিতার প্ল্যাটফর্ম ‘অতঃপর শব্দায়ন’–এর যাত্রা শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বাংলা ভাষায় স্ট্যান্ডআপ কবিতা পাঠ ও উপস্থাপনের নতুন প্ল্যাটফর্ম ‘অতঃপর শব্দায়ন’–এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানের মঞ্চে অতিথি, কবি ও আবৃত্তিশিল্পীরা। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজধানীর গ্যেটে ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের মিলনায়তনেছবি: সংগৃহীত

‘অতঃপর শব্দায়ন’ নামে বাংলা ভাষায় স্ট্যান্ডআপ কবিতা পাঠ ও উপস্থাপনের নতুন প্ল্যাটফর্মের যাত্রা শুরু হয়েছে। এই প্ল্যাটফর্ম একটি চলমান সাহিত্যচর্চা ও কবিতা আন্দোলন হিসেবে ভূমিকা রাখবে। কবিতার মূর্ছনা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে এই প্ল্যাটফর্ম কাজ করবে।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কবিতা পাঠ, আবহসংগীত ও সমসাময়িক কোরিওগ্রাফির সমন্বয়ে বহুমাত্রিক উপস্থাপনের মাধ্যমে রাজধানীর গ্যেটে ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের মিলনায়তনে ‘অতঃপর শব্দায়ন’ প্ল্যাটফর্মের উদ্বোধন করা হয়।

এ আয়োজনে অংশ নেন কবি ও আবৃত্তিশিল্পী মিঠুন রাকসাম, রিংকু রাহী, থিওটোনিয়াস গমেজ, মনিরুল মনির, পিয়াস মজিদ, শিবু কুমার শীল, শাহ্‌নাজ মুন্নী, ফ্র্যাঙ্ক ভের্নার, উম্মে রায়হানা, টোকন ঠাকুর, নিশাত জাহান রানা, নাট্যাভিনেতা আফজাল হোসেনসহ আরও অনেকে। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কথাসাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন, ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ শাখা ক্যাম্পাসের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর আরিফুল বারী মজুমদার, ডিরেক্টর শিরিন সুলতানা, মাত্রার ম্যানেজিং পার্টনার সানাউল আরেফিন, ডিরেক্টর তাজীন হালিম, কবি গোলাম কিবরিয়া পিনু, কবি তুষার প্রসূনসহ আরও অনেকে।

বাংলা ভাষায় স্ট্যান্ডআপ কবিতা পাঠ ও উপস্থাপনের নতুন প্ল্যাটফর্ম ‘অতঃপর শব্দায়ন’-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানের মঞ্চে কবিতা পাঠ করছেন শিবু কুমার শীল। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজধানীর গ্যেটে ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের মিলনায়তনে
ছবি: সংগৃহীত

অনুষ্ঠান শেষে নতুন এই প্ল্যাটফর্মের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন অতঃপর শব্দায়নের সহপ্রতিষ্ঠাতা ও চিফ ভিশনারি অফিসার (সিভিও) যোবায়ের শাওন। তিনি বলেন, এর মধ্য দিয়ে কবিতা আবৃত্তি ও উপস্থাপনকে নতুনভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে। বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যাপক ব্যবহারের যুগে তরুণ প্রজন্মকে কবিতা ও শিল্পচর্চায় আগ্রহী করতে এ উদ্যোগ কাজ করবে।

অতঃপর শব্দায়নের এ উদ্যোগ বাস্তবায়ন সহযোগী হিসেবে থাকছে গ্যেটে ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ এবং পৃষ্ঠপোষকতায় আছে ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি। এই প্ল্যাটফর্মের ব্র্যান্ডিং পার্টনার বিজ্ঞাপনী সংস্থা মাত্রা।

যোবায়ের শাওন জানান, এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকে প্রতিটি কবিতা পাঠের অডিও-ভিজ্যুয়াল আয়োজক ও সহযোগীদের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোর মাধ্যমে পরবর্তী সময়ে প্রচার করা হবে। দেশের আটটি বিভাগেই পর্যায়ক্রমে এ আয়োজন করা হবে।

