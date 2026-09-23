বাংলাদেশ

বিশ্বনেতাদের সম্মানে মার্কিন প্রেসিডেন্টের দেওয়া নৈশভোজে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

বাসস
নিউইয়র্ক
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানফাইল ছবি: বাসস

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও তাঁর সহধর্মিণী জুবাইদা রহমান বিশ্বনেতাদের সম্মানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পের দেওয়া নৈশভোজে অংশ নিয়েছেন।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন উপলক্ষে বিশ্বনেতাদের সম্মানে স্থানীয় সময় গতকাল মঙ্গলবার রাতে নিউইয়র্কের বিলাসবহুল লোটে নিউইয়র্ক প্যালেস হোটেলে এই নৈশভোজের আয়োজন করা হয়।

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