প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব হলেন এ বি এম আবদুস সাত্তার
প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব হিসেবে চুক্তিতে নিয়োগ পেয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত সচিব এ বি এম আবদুস সাত্তার। মঙ্গলবার এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
এ বি এম আবদুস সাত্তার এত দিন বিএনপির চেয়ারম্যানের একান্ত সচিবের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব ছিলেন এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া।
সোমবার তিনি চাকরি থেকে পদত্যাগের আবেদন করলে তা গ্রহণ করা হয়। ফলে মুখ্য সচিবের পদটি শূন্য হয়। মঙ্গলবার নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের পর মুখ্য সচিব পদে নতুন মুখ এল।