নগদ ফুটবল কুইজ: লাখ টাকা জেতার সুযোগ
ফুটবল বিশ্বকাপের রোমাঞ্চে মেতে উঠেছে বিশ্ব। সেই আনন্দকে আরও বাড়িয়ে দিতে প্রথম আলো ডটকম আয়োজন করেছে ‘নগদ ফুটবল কুইজ’। পুরো বিশ্বকাপে ফুটবলপ্রেমীরা প্রতিদিন কুইজে অংশ নিয়ে জিতে নিতে পারবেন নগদ অর্থ পুরস্কার।
প্রতিদিন প্রকাশিত কুইজের সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে দৈবচয়নের মাধ্যমে ৪ জন বিজয়ী নির্বাচন করা হবে। প্রত্যেকে সরাসরি তাঁদের নগদ অ্যাকাউন্টে পাবেন ৫০০ টাকা করে পুরস্কার। টুর্নামেন্ট শেষে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন ৩ জন মেগা বিজয়ী। তাঁদের জন্য থাকছে মোট ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার। এর মধ্যে চ্যাম্পিয়ন পাবেন ১ লাখ, প্রথম রানারআপ ৩০ হাজার এবং দ্বিতীয় রানারআপ ২০ হাজার টাকা।
অংশগ্রহণের নিয়ম
১. অংশগ্রহণকারীকে তাঁর পুরো নাম, জেলার নাম এবং নগদ অ্যাকাউন্ট আছে—এমন মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে রেজিস্ট্রেশন/লগইন করতে হবে।
২. একজন অংশগ্রহণকারী কেবল একটি সচল নগদ নম্বর ব্যবহার করে কুইজে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
৩. প্রতিদিন একজন অংশগ্রহণকারী সর্বোচ্চ তিনবার কুইজে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
৪. বিজয়ীদের সঙ্গে তাঁদের প্রদত্ত মোবাইল নম্বরের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হবে।
৫. পুরস্কার গ্রহণের জন্য বিজয়ীর নামে নিবন্ধিত ও সচল নগদ অ্যাকাউন্ট থাকা বাধ্যতামূলক।
৬. ভুল, অসম্পূর্ণ বা ভুয়া তথ্য প্রদান করলে অংশগ্রহণ বাতিল বলে গণ্য হবে।
৭. একই ব্যক্তি একাধিক পরিচয়, অ্যাকাউন্ট বা মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে অংশগ্রহণ করলে তিনি অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
৬. বিজয়ী নির্বাচনের ক্ষেত্রে এবং কুইজ-সংক্রান্ত যেকোনো বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
বিস্তারিত জানতে এবং কুইজ খেলতে ভিজিট করুন।