ফ্যান্টাসি কিংডমে সেলফি-রাইড ও গানে মেতেছেন কৃতী শিক্ষার্থীরা
‘স্বপ্ন থেকে সাফল্যের পথে, একসাথে’ স্লোগানে ঢাকার আশুলিয়ার ফ্যান্টাসি কিংডমে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ‘প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি-প্রথম আলো কৃতী শিক্ষার্থী উৎসব-২০২৫’। উৎসবে বন্ধু–সহপাঠীদের সঙ্গে হাসি–আনন্দ আর গানে মেতে ওঠেন কৃতী শিক্ষার্থীরা।
আজ বুধবার সকালে শুরু হয় দিনব্যাপী এ আয়োজন। জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে এই উৎসবের উদ্বোধন করা হয়।
এতে উচ্চমাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ–৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে। আয়োজক প্রথম আলো, পৃষ্ঠপোষক প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি।
এবারই প্রথম জিপিএ-৫ পাওয়া উচ্চমাধ্যমিক ও সমমানের শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দিতে ‘প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি-প্রথম আলো কৃতী শিক্ষার্থী উৎসব’ হচ্ছে। এর তৃতীয় আয়োজন আজ।
সকালে নিবন্ধিত শিক্ষার্থীরা ই-আমন্ত্রণপত্র, রেজিস্ট্রেশন কার্ড ও নম্বরপত্রের ফটোকপি নিয়ে অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশ করেন।
অনুষ্ঠানস্থলে কৃতী শিক্ষার্থীদের জন্য ক্যারিয়ার গাইডলাইন, উচ্চশিক্ষার পরামর্শ, কী পড়ব, কোথায় পড়বসহ নানা বিষয় নিয়ে দিকনির্দেশনামূলক আয়োজন রাখা হয়। এ ছাড়া রাখা হয় সাংস্কৃতিক আয়োজন, কুইজ, উপহার জেতার সুযোগসহ নানা কিছু।
উৎসবে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কনকর্ড এন্টারটেইনমেন্ট কোম্পানি লিমিটেডের চিফ মার্কেটিং অফিসার অনুপ কুমার সরকার। বক্তব্য রাখেন প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক আনোয়ারুল কবির, ইংরেজি বিভাগের প্রধান নাজলা ফাতমী, একই বিভাগের প্রভাষক তাসরিফা ফাইরুজ ও ইইই বিভাগের প্রভাষক সাজিদুল ইসলাম সৌরভ।
অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রথম আলোর হেড অব অনলাইন শওকত হোসেন।
উৎসবে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রস্তুতি; স্বাস্থ্যসুরক্ষা ও অ্যাডভেঞ্চার; ভর্তি পরীক্ষার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি: পরিকল্পনা, সময় ব্যবস্থাপনা ও আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর কার্যকর পরামর্শ; সৃজনশীলতার সেশন রাখা হয়।
এ ছাড়া রাখা হয় নতুন যুগের দক্ষতা: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও রোবোটিকস এবং বিদেশে পড়াশোনা নিয়ে সেশন।
শেষে শুরু হয় সাংস্কৃতিক আয়োজন। গানে গানে আনন্দে মেতে ওঠেন শিক্ষার্থীরা।