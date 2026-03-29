সত্যেন সেনের ১১৯তম জন্মদিন
গান, আবৃত্তিতে সত্যেন সেনের জন্মদিন উদ্যাপন
সত্যেন সেন ছিলেন বহুমাত্রিক গুণের অধিকারী সংগ্রামী মানুষ। তিনি একাধারে ছিলেন সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিল্পী বাম রাজনৈতিক নেতা। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর। বিভিন্ন সংগঠনের আয়োজনে ২৮ মার্চ, শনিবার তাঁর ১১৯তম জন্মদিন উদ্যাপিত হয়েছে। আলোচনা, সংগীতানুষ্ঠান ও পদক প্রদান ছিল এসব আয়োজনে।
সম্মাননা পদক পেলেন শাহীন সামাদ
ছায়ানট মিলনায়তনে বিকেলে সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠী সত্যেন সেনের ১১৯তম জন্মদিনের অনুষ্ঠান আয়োজন করে। এতে বিশিষ্ট নজরুলসংগীতশিল্পী মুক্তিযুদ্ধের কণ্ঠযোদ্ধা শাহীন সামাদকে সত্যেন সেন সম্মাননা পদক প্রদান করা হয়। সম্মিলিত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত ও সত্যেন সেনের লেখা গান ‘হাতুড়িতে পেটাও লোহা/ মাকুতে দাও টান রে মজুর’ পরিবেশনা দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়।
এরপর আলোচনা ও সম্মাননা প্রদান পর্বে নাট্যব্যক্তিত্ব মামুনুর রশীদ শিল্পী শাহীন সামাদকে বাংলাদেশের প্রথম মানচিত্রের ছাপ অঙ্কিত উত্তরীয় পরিয়ে দেন ও তাঁর হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন। আলোচনায় মামুনুর রশীদ বলেন, সত্যেন সেন কেবল বাংলাদেশেই নন, ভারতসহ বিশ্বের সব প্রান্তে বসবাসকারী সচেতন বাঙালির কাছেই পরিচিত। সাংস্কৃতিক জাগরণকে তিনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। তিনি শাহীন সামাদকে এই সম্মাননা পাওয়ার জন্য অভিনন্দন জানান।
পুরস্কারের প্রতিক্রিয়ায় শাহীন সামাদ বলেন, তিনি সত্যেন সেনের মতো ব্যক্তিত্বের নামাঙ্কিত এই সম্মাননা পেয়ে আনন্দিত। বিশেষ করে প্রথম দিকের জাতীয় পতাকার ছাপযুক্ত উত্তরীয় পরিয়ে দেওয়ায় তিনি খুবই অভিভূত। যেন ৫৫ বছর আগের সেই মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোর স্মৃতি তাঁর মনে ফিরে এসেছে।
এই পর্বে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ গণসংগীত সমন্বয় পরিষদের সভাপতি কাজী মিজানুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠীর সহসভাপতি নিগার চৌধুরী। স্বাগত বক্তব্য দেন ও সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মানজার চৌধুরী।
পরে সত্যেন সেনের কবিতা ‘মানুষের কাছে পেয়েছি যে বাণী তাই দিয়ে রচি গান’ আবৃত্তি ও গানের যুগলবন্দী পরিবেশন করেন নায়লা তারান্নুম ও নবনীতা জাহিদ।
সত্যেন সেনের গান ‘আজব কাণ্ড ঘটেছে রে ভাই’ পরিবেশন করেন সুরাইয়া পারভীন। পরে ছিল বিভিন্ন সংগঠনের শিল্পীদের দলীয় সংগীত, নৃত্য ও বিশিষ্ট শিল্পীদের একক সংগীত।
দলীয় সংগীতের মধ্যে ঋষিজ শিল্পীগোষ্ঠী পরিবেশন করে ‘মানুষের মাঝে বসবাস করি’, ক্রান্তি শিল্পীগোষ্ঠীর পরিবেশনা ছিল ‘নতুন দিনের নতুন ভোরে ডাক দিয়ে যায়’, বহ্নিশিখার শিল্পীরা গেয়েছেন ‘আজ যত যুদ্ধবাজ’। গেন্ডারিয়া কিশলয় কচিকাঁচার মেলার শিশুরা পরিবেশন করে ‘ও আমার দেশের মাটি’। অণিক বসুর পরিচালনায় ‘আজি এ বসন্তে’ গানের সঙ্গে সমবেত নৃত্য পরিবেশন করেন স্পন্দনের শিল্পীরা।
একক আবৃত্তি করেছেন রফিকুল ইসলাম ও সৈয়দ ফয়সাল আহমদ। একক শিল্পীদের মধ্য সংগীত পরিবেশন করেছেন রত্না সরকার, এস এম মেজবা, শ্রাবণী গুহ রায় ও তামান্না নিগার।
উদীচীর আয়োজন
‘মুক্তির সেনানীরা ছুটে আয়, মৃত্যু ও জীবনের মোহনায়’ স্লোগান নিয়ে সত্যেন সেনের ১১৯তম জন্মদিনের অনুষ্ঠান করেছে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী। শনিবার বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এই অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল সম্মিলিত কণ্ঠে সত্যেন সেনের গান ‘মানুষেরে ভালোবাসি’ গানটি দিয়ে।
উদীচী (একাংশ) কেন্দ্রীয় সংসদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাহমুদ সেলিমের সভাপতিত্বে এ পর্বে বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় সংসদের সহসভাপতি প্রবীর সরদার, সাধারণ সম্পাদক অমিত রঞ্জন দে, প্রদীপ ঘোষ, মুরশিকুল ইসলামসহ অনেকে। আলোচনা পর্ব সঞ্চালনা করেন উদীচী ঢাকা মহানগর সংসদের সাধারণ সম্পাদক কংকন নাগ।
পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সমবেত সংগীত পরিবেশন করেন উদীচী কেন্দ্রীয় সংগীত বিভাগের শিল্পীরা। এ ছাড়া একক সংগীত পরিবেশন করেন অরুণিমা আহমেদ ও অনপুম হালদার। একক আবৃত্তি পরিবেশন করেন শিখা সেন গুপ্তা ও সৈয়দা রত্না। এই পর্ব সঞ্চালনা করেন উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সদস্য সৈয়দা অনন্যা রহমান।
বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর (একাংশ) শনিবার বিকেলে সত্যেন সেন চত্বরে (জাতীয় প্রেসক্লাবের বিপরীতে) কথা, গান, কবিতা, স্মৃতি তর্পণের মধ্য দিয়ে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সত্যেন সেনের ১১৯তম জন্মদিন উদ্যাপন করেছে।
দলীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর আলোচনা পর্বে উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হাবিবুল আলমের সভাপতিত্বে আলোচনা করেন সাধারণ সম্পাদক জামসেদ আনোয়ার, গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ঐক্যের সদস্য কামাল হোসেন, উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য একরাম হোসেন। সঞ্চালনা করেন উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সহসাধারণ সম্পাদক ইকবালুল হক খান।
সত্যেন সেনের জন্মদিনে উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী উদ্বোধন করে গান, আড্ডা, গল্পের ধারাবাহিক আয়োজন ‘উদীচীর উঠান’। উদ্বোধনী দিনে উদীচীর উঠানে গান পরিবেশন করেন আমন্ত্রিত শিল্পী সায়ান। শিল্পী সায়ানের গানের মাঝে মাঝে শ্রোতারা তাঁদের আবেগ–অনুভূতির কথা বলেন।
অনুষ্ঠানে উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী দলীয় সংগীত পরিবেশন করেন। একক সংগীত পরিবেশন করেন মায়েশা সুলতানা ও মীর সাখাওয়াত হোসেন। কবিতা আবৃত্তি করেন সজীব তানভীর ও আবদুল্লাহ আল নিশাত।