বাংলাদেশ

মায়ের কফিনের পাশে বসে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত করছেন তারেক রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত করছেন তারেক রহমানছবি: পিআইডি

মা খালেদা জিয়ার কফিনের পাশে বসে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত করছেন তারেক রহমান। আজ বুধবার সকাল ১০টা ২৯ মিনিটে বিএনপির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া একটি ভিডিওতে এ দৃশ্য দেখা যায়।

পোস্টে লেখা হয়েছে, ‘মায়ের কফিনের পাশে বসে কোরআন তেলাওয়াত করছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান।’

এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে আজ সকালে খালেদা জিয়ার মরদেহ নেওয়া হয় গুলশান অ্যাভিনিউয়ের ১৯৬ নম্বর বাসায়
ছবি: পিআইডি

রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে আজ সকালে খালেদা জিয়ার মরদেহ নেওয়া হয় গুলশান অ্যাভিনিউয়ের ১৯৬ নম্বর বাসায়। বাসাটি তারেক রহমানের।

সকাল ৯টা ১৭ মিনিটের দিকে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকায় মোড়ানো একটি গাড়িতে করে খালেদা জিয়ার মরদেহ গুলশানে নিয়ে যাওয়া হয়।

গুলশান অ্যাভিনিউয়ের ১৯৬ নম্বর বাসায় খালেদা জিয়ার মরদেহ
ছবি: পিআইডি

গুলশান অ্যাভিনিউয়ের ১৯৬ নম্বর বাসায় খালেদা জিয়ার মরদেহ নেওয়ার পর সেখানে স্বজন ও নেতা-কর্মীরা তাঁকে শেষবারের মতো শ্রদ্ধা জানান।

গুলশান থেকে খালেদা জিয়ার মরদেহ জানাজার জন্য নেওয়া হবে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে। আজ বুধবার বাদ জোহর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে খালেদা জিয়ার জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। জানাজা শেষে তাঁকে দাফন করা হবে তাঁর স্বামী ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবরের পাশে।

গুলশান অ্যাভিনিউয়ের ১৯৬ নম্বর বাসায় খালেদা জিয়ার মরদেহ নেওয়ার পর স্বজন ও নেতা-কর্মীরা তাঁকে শেষবারের মতো শ্রদ্ধা জানান। দোয়া করেন
ছবি: পিআইডি

বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৬টায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর।

গত ২৩ নভেম্বর শেষ দফায় হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর থেকে কার্যত খালেদা জিয়া জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ছিলেন। এক মাসের বেশি সময় তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। দেশি-বিদেশি চিকিৎসকেরা তাঁর চিকিৎসায় যুক্ত ছিলেন। সব চেষ্টা ব্যর্থ করে গতকাল সকালে চিরবিদায় নেন তিনি।

