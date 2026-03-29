অফিসে উপস্থিতি ও জ্বালানি সাশ্রয়ে যে নির্দেশনা দিল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

বিশেষ প্রতিবেদক
ঢাকা
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দিনের বেলায় পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক আলো থাকলে বৈদ্যুতিক বাতি ব্যবহারে সাশ্রয়ী হতে এবং দরজা–জানালা খোলা রেখে প্রাকৃতিক আলো ব্যবহার করাসহ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয় এবং অফিসে উপস্থিতি বিষয়ে বেশ কিছু নির্দেশনা দিয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

আজ রোববার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক নির্দেশনাপত্রে মোট ১১ দফা নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

নির্দেশনাপত্রে বলা হয়, ইতিপূর্বে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সকাল ৯টা থেকে ৯টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত নিজ অফিসকক্ষে আবশ্যিকভাবে অবস্থান এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়সহ দায়িত্বশীল আচরণ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশনাগুলো প্রতিপালন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও এর ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ অবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পত্র দুটি অনুসরণ করে ১১ দফা নির্দেশনা দেওয়া হয়।

নির্দেশনায় যা রয়েছে

১. প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে ৯টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত নিজ অফিসকক্ষে আবশ্যিকভাবে অবস্থান করতে হবে।

২. দিনের বেলায় পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক আলো থাকলে বৈদ্যুতিক বাতি ব্যবহারে সাশ্রয়ী হতে হবে এবং জানালা ও দরজা কিংবা ব্লাইন্ড খোলা রেখে প্রাকৃতিক আলো ব্যবহার করতে হবে।

৩. অফিস চলাকালে শুধু প্রয়োজনীয় সংখ্যক লাইট, ফ্যান, এয়ার কন্ডিশনার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে।

৪. এয়ার কন্ডিশনার ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার ওপরে রাখতে হবে।

৫. অফিসকক্ষ ত্যাগ করার সময় কক্ষের বাতি, ফ্যান, এয়ার কন্ডিশনারসহ সব বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বন্ধ করতে হবে।

৬. অফিসের করিডর, সিঁড়ি, ওয়াশরুম ইত্যাদি স্থানে অপ্রয়োজনীয় বাতি ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

৭. অফিস সময় শেষ হওয়ার পর সব বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি (লাইট, ফ্যান, কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার, এয়ার কন্ডিশনার ইত্যাদি) বন্ধ নিশ্চিত করতে হবে।

৮. সরকারি নির্দেশনা ছাড়া আলোকসজ্জা পরিহার করতে হবে।

৯. জ্বালানি ব্যবহারে সাশ্রয়ী হতে হবে।

১০. অফিসকক্ষ, করিডর, টয়লেট, সিঁড়ি, সিঁড়ির হাতল ইত্যাদি নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

১১. এসব নির্দেশনা প্রতিপালনের জন্য সব দপ্তর, সংস্থা বা কার্যালয়কে ভিজিল্যান্স টিম (পরিদর্শন দল) গঠন করতে হবে।

