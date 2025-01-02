শহীদ ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ড
তদন্ত ও বিচারে প্রসিকিউশনের আইনি পরামর্শক হলেন এহসানুল হক সমাজী
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শহীদ শরিফ ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডের তদন্ত এবং বিচার চলাকালে প্রসিকিউশন দলের আইনি পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন প্রবীণ আইনজীবী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিশেষ প্রসিকিউটোরিয়াল উপদেষ্টা এহসানুল হক সমাজী।
সোমবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব মো. মফিজুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, শরিফ ওসমান বিন হাদি হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষিতে পল্টন থানায় মামলা হয়েছে। ওই মামলার তদন্তকালে তদন্ত কর্মকর্তা বা তদন্ত সংশ্লিষ্টদের এবং আদালতে বিচারকালে বিচার সংশ্লিষ্ট প্রসিকিউশন টিমকে প্রয়োজনীয় আইনি পরামর্শ দিতে আপনাকে (এহসানুল হক সমাজী) নির্দেশক্রমে দায়িত্ব দেওয়া হলো।
এহসানুল হক সমাজী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্পেশাল প্রসিকিউটোরিয়াল অ্যাডভাইজার। এই পদে তিনি অ্যাটর্নি জেনারেল সমমর্যাদার সুবিধাদি পেয়ে থাকেন।
এহসানুল হক সমাজী প্রথম আলোকে বলেন, ‘শহীদ শরিফ ওসমান হাদির চাঞ্চল্যকর ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মামলায় তদন্ত ও বিচারকাজে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এক আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।’
সুপ্রিম কোর্টের এই আইনজীবী বলেন, মামলার তদন্তকালে তদন্তকারী কর্মকর্তা কিংবা তদন্তকারী সংস্থাকে আইনি পরামর্শ এবং তদন্ত শেষে বিচারকাজের সময় প্রসিকিউশন টিমকে আইনি পরামর্শ দেওয়ার জন্য তাঁকে লিখিত পত্রের মাধ্যমে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
এহসানুল হক সমাজী বলেন, ‘এই হত্যাকাণ্ডটি দেশে ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সকলকে ব্যথিত করেছে। এ রকম জঘন্য, বর্বরোচিত ও নিন্দনীয় হত্যাকাণ্ডের বিচার হওয়া উচিত। এই কাজ শুরু করার আগে আমি শহীদ হাদির কবর জিয়ারত করব। সেখানে দোয়া করব, মহান আল্লাহ যেন আমাকে সততা ও ন্যায়ের সঙ্গে এই দায়িত্ব পালন করতে দেন।’