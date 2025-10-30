বার্তাকক্ষের নেতা হয়ে ওঠার প্রশিক্ষণ পেলেন সাংবাদিকতার ২০ ছাত্রী

‘অ্যাজাইল উইমেন মিডিয়া লিডার্স অব টুমরো’ কর্মশালা
বার্তাকক্ষের নেতা হয়ে ওঠার প্রশিক্ষণ পেলেন সাংবাদিকতার ২০ ছাত্রী
ফোয়ো মিডিয়া ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে সাংবাদিকতায় আগ্রহী শিক্ষার্থীদের নিয়ে ‘অ্যাজাইল উইমেন মিডিয়া লিডার্স অব টুমরো’ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ আয়োজনে সহযোগিতা করেছে কমিউনিকেশন অ্যান্ড জার্নালিজম এডুকেটর্স নেটওয়ার্ক (সিজেইএন)। সহ–অর্থায়ন করেছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন। গত রবি থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত গাজীপুরের বিসিডিএমে কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযাগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ এবং ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির জার্নালিজম, মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের ২০ জন নারী শিক্ষার্থী এতে অংশ নেন। দেশি-বিদেশি গণমাধ্যমকর্মী ও মেন্টররা কর্মশালার সেশনগুলো পরিচালনা করেন।
গণমাধ্যমকর্মী ও মেন্টরদের মধ্যে ছিলেন সুইডিশ সাংবাদিক ও ফোয়ো মিডিয়া ইনস্টিটিউটের সাবেক নির্বাহী পরিচালক সার্সটি ফোর্সবার্গ, ঢাকায় এএফপির ব্যুরো প্রধান শেখ সাবিহা আলম, যমুনা টিভির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফাহিম আহমেদ, গ্লোবাল ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম নেটওয়ার্কের (জিআইজেএন) বাংলা এডিটর এস কে তানভীর মাহমুদ, রেস্ট অব ওয়ার্ল্ডের ফেলো জেসমিন পাপড়ি এবং নিউজ২৪ টেলিভিশনের স্টাফ রিপোর্টার মরিয়ম আজিজ মৌরিন। তাঁরা শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব, গণমাধ্যম নীতি, পেশাগত দৃঢ়তা ও পেশাগত উন্নয়নের বিষয়ে ব্যবহারিক দিকনির্দেশনা দেন।
একজন শিক্ষানবিশ সাংবাদিক ধাপে ধাপে কীভাবে নিউজরুম লিডার হতে পারেন, শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে তা শিখেছেন। এ ছাড়া কর্মশালায় নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনার পার্থক্য, ব্যক্তিগত ও পেশাগত চ্যালেঞ্জ, ব্যর্থতা ও সাফল্যের গল্প নিয়ে আলোচনা করা হয়।
বিভিন্ন সেশনে বাংলাদেশের গণমাধ্যমে নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার কথা উঠে আসে। শিক্ষার্থীরা জানান, তাঁরা জিআইজেএন বাংলা ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যবান ক্যারিয়ার গড়ার পরামর্শ পেয়েছেন।