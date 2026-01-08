বাংলাদেশ

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: শেখ হাসিনা, টিউলিপ ও আজমিনার মামলার যুক্তিতর্ক ১৩ জানুয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তাঁর বোন শেখ রেহানার মেয়ে টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক ও আজমিনা সিদ্দিকফাইল ছবি

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে অনিয়মের মাধ্যমে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) ১০ কাঠার প্লট বরাদ্দ নেওয়ার অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তাঁর বোন শেখ রেহানার মেয়ে টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক ও আজমিনা সিদ্দিকসহ ১৮ জনের বিরুদ্ধে করা মামলার যুক্তিতর্কের জন্য ১৩ জানুয়ারি দিন ধার্য করেছেন আদালত।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে শুনানি শেষে ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪–এর বিচারক রবিউল আলম যুক্তিতর্কের এই তারিখ ধার্য করেন।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) কৌঁসুলি জহিরুল ইসলাম বলেন, আজ এই মামলার আসামিদের সাফাই সাক্ষীর দিন ধার্য ছিল। কারাগারে থাকা একমাত্র আসামি খুরশীদ আলম আদালতে সাফাই সাক্ষী দেননি। অন্য আসামিরা পলাতক থাকায় সেই সুযোগও পাননি। আদালত আগামী ১৩ জানুয়ারি যুক্তিতর্কের জন্য দিন ধার্য করেছেন।

এখন পর্যন্ত এ মামলায় ৩১ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন আদালত।

ক্ষমতার অপব্যবহার ও অনিয়মের মাধ্যমে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে ১০ কাঠা প্লট বরাদ্দ নেওয়ার অভিযোগে গত বছরের ১৩ জানুয়ারি আজমিনা সিদ্দিকের বিরুদ্ধে মামলা করেন দুদকের সহকারী পরিচালক আফনান জান্নাত। মামলায় টিউলিপ, শেখ হাসিনাসহ ১৬ জনকে আসামি করা হয়। তদন্ত শেষে গত বছরের ১০ মার্চ আরও দুই আসামিসহ ১৮ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন আফনান জান্নাত।

মামলার অন্য আসামিরা হলেন জাতীয় গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. সাইফুল ইসলাম সরকার, সিনিয়র সহকারী সচিব পুরবী গোলদার, অতিরিক্ত সচিব অলিউল্লাহ, সচিব কাজী ওয়াছি উদ্দিন, রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যানের পিএ মো. আনিছুর রহমান মিঞা, সাবেক সদস্য মোহাম্মদ খুরশীদ আলম, তন্ময় দাস, মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, মেজর (ইঞ্জি.) সামসুদ্দীন আহমদ চৌধুরী (অব.), সাবেক পরিচালক মো. নুরুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক মাজহারুল ইসলাম, পরিচালক কামরুল ইসলাম, উপপরিচালক নায়েব আলী শরীফ, পরবর্তী সময়ে যুক্ত হওয়া সাবেক প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১ মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন এবং সাবেক গৃহায়ণ ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ।

আরও পড়ুন

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: শেখ হাসিনা, টিউলিপ ও আজমিনার মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও পড়ুন