দাবি না মানলে আগামীকাল থেকে আমরণ অনশন করবেন আন্দোলনরত শিক্ষক–কর্মচারীরা
বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষক–কর্মচারীরা তাঁদের ‘মার্চ টু যমুনা’ কর্মসূচি স্থগিত করেছেন। তবে তাঁরা শহীদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি দাবি আদায় না হলে আগামীকাল শুক্রবার থেকে আমরণ অনশন শুরু করার ঘোষণা দিয়েছেন।
আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণপ্রত্যাশী জোটের সদস্যসচিব দেলোয়ার হোসেন আজিজী এ কথা বলেন। তিনি জানান, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অনুরোধে তাঁরা ‘মার্চ টু যমুনা’ কর্মসূচি স্থগিত করেছেন।
দেলোয়ার হোসেন আজিজী বলেন, ‘আমাদের ২৪ ঘণ্টা লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি পালনের পাশাপাশি আগামীকাল বেলা দুইটা থেকে আমরা আমরণ অনশন কর্মসূচি শুরু করব। এরপরও যদি সরকারের বোধোদয় না হয়, আমরণ অনশন করতে করতে আমরা শিক্ষকেরা এখানেই মৃত্যুবরণ করব।’
মূল বেতনের ২০ শতাংশ (ন্যূনতম তিন হাজার টাকা) বাড়িভাড়াসহ তিন দফা দাবিতে আন্দোলনকারী শিক্ষক–কর্মচারীদের একটি প্রতিনিধিদল আজ দুপুরের পর সচিবালয়ে শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক চৌধুরী রফিকুল আবরারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। এরপর উপদেষ্টা সাংবাদিকদের জানান, শিক্ষক–কর্মচারীদের বাড়িভাড়া ৫ শতাংশ (ন্যূনতম দুই হাজার টাকা) দিতে রাজি সরকার। তবে শিক্ষক–কর্মচারীরা বলছেন, এটি তাঁরা মানবেন না।
বিএনপিপন্থী দুই নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ
দেলোয়ার হোসেন আজিজী অভিযোগ করেন, শিক্ষা উপদেষ্টা বিএনপির এই দুই নেতাকে (শিক্ষক–কর্মচারী ঐক্য জোটের চেয়ারম্যান সেলিম ভূঁইয়া ও ঐক্যবদ্ধ শিক্ষক–কর্মচারী প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক মো. জাকির হোসেন) সঙ্গে নিয়ে শিক্ষক–কর্মচারীদের আন্দোলন বানচালের ষড়যন্ত্র করছেন। তিনি বলেন, ‘আপনি যতই ষড়যন্ত্র করুন, আমরা তাতে পা দেব না। ন্যায্য দাবি আদায় করেই আমরা শ্রেণিকক্ষে ফিরে যাব।’
এই দুই শিক্ষকনেতাকে বিএনপির সব কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি দেওয়ার দাবি জানান দেলোয়ার হোসেন আজিজী।
শিক্ষকদের পাশে এনসিপি
শিক্ষকদের আন্দোলনে সমর্থন জানাতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে উপস্থিত হন এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব (শিক্ষা ও গবেষণা) ফয়সাল মাহমুদ শান্ত। তিনি বলেন, সরকারের ভেতরের একটি পক্ষ সরকারের সঙ্গে শিক্ষকদের মুখোমুখি দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে। তাই রাষ্ট্রকে স্থিতিশীল রাখতে হলে অবিলম্বে শিক্ষকদের দাবি পূরণ করতে হবে। শিক্ষকদের দাবি আদায়ে এনসিপি পাশে থাকবে।