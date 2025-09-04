মাইকেল কুগেলম্যানের ব্রিফ
বাংলাদেশে নির্বাচন বিলম্বিত হলে রাজপথে বিক্ষোভ, অস্থিরতার ঝুঁকি
বাংলাদেশে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন না হলে রাজপথে বিক্ষোভ এবং তা থেকে অস্থিরতা দেখা দেওয়ার বড় আশঙ্কা রয়েছে বলে মনে করছেন দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক বিশ্লেষক মাইকেল কুগেলম্যান। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক বিষয়ক সাময়িকী ফরেন পলিসির গতকাল বুধবারের (৩ সেপ্টেম্বর) সাউথ এশিয়া ব্রিফে তিনি এ কথা বলেছেন। কুগেলম্যান ফরেন পলিসির (এফপি) সাপ্তাহিক সাউথ এশিয়া ব্রিফের লেখক।
ব্রিফে মাইকেল কুগেলম্যান লিখেছেন, বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন দেশটির পরবর্তী নির্বাচনের একটি আনুষ্ঠানিক সময়সূচি প্রকাশ করেছে। ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমার্ধে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা রয়েছে। এই নির্বাচন বাংলাদেশের জনগণের জন্য একটি স্বস্তির বিষয় হবে। তাদের অধিকাংশই নির্বাচনী পরিকল্পনা সঠিক পথে এগোচ্ছে, এমনটি দেখতে আগ্রহী।
মাইকেল কুগেলম্যান লিখেছেন, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার গত মাসে এক বছর পূর্ণ করেছে। অর্থনৈতিক চাপ ও আইনশৃঙ্খলা নিয়ে চ্যালেঞ্জের কারণে এই সরকারের প্রতি মানুষের অধৈর্য হয়ে পড়াটা বাড়ছে।
গত সপ্তাহে ঢাকায় ছিলেন জানিয়ে কুগেলম্যান লিখেছেন, সে সময় যাঁদের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হয়েছে, তাঁদের মতে, বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্যক্তির নির্বাচন বিলম্বিত করার বিষয়ে আগ্রহ থাকতে পারে। এসব ব্যক্তির মধ্যে গত বছরের আন্দোলনের ছাত্রনেতাদের নেতৃত্বে গঠিত নতুন একটি রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে অন্তর্বর্তী সরকারের কিছু সদস্য রয়েছেন।
ওই সব আলাপচারিতায় এটাও উঠে আসে যে সেনাবাহিনী, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসসহ অন্য গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনেরা নির্বাচন করার বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে মনে হচ্ছে। নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হলে রাজপথে বিক্ষোভ এবং তার ফলে অস্থিতিশীলতা বাড়ার উচ্চ ঝুঁকি রয়েছে।