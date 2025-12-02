বাংলাদেশ

বাংলাদেশের শিল্পীদের ছবি নিয়ে ব্যাংককে শুরু হয়েছে ‘গ্লিম্পসেস’

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ব্যাংকক আর্ট অ্যান্ড কালচারাল সেন্টারে প্রদর্শনী গ্লিম্পসেসের উদ্বোধন। বাংলাদেশের ১২ জন শিল্পীর আঁকা ছবি স্থান পেয়েছে এ প্রদর্শনীতেছবি: গ্যালারি কায়ার সৌজন্যে

বুড়িগঙ্গা নদীর স্রোত অথবা গ্রামের কোনো গল্প আঁকা হয়েছে রঙে। বাংলাদেশের শিল্পীদের আঁকা সেই রঙের ছবি এখন প্রদর্শিত হচ্ছে ব্যাংককে।

আধুনিক ও সমকালীন ১২ জন প্রথিতযশা শিল্পীর আঁকা ছবি নিয়ে থাইল্যান্ডের ব্যাংকক আর্ট অ্যান্ড কালচারাল সেন্টারে শুরু হয়েছে প্রদর্শনী ‘গ্লিম্পসেস’।

গ্যালারি কায়ার এই আয়োজনে যুক্ত হয়েছে থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস। দেশের বাইরে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে গ্যালারি কায়ার এটি প্রথম দলীয় প্রদর্শনী।

বাংলাদেশের ৫৪তম বিজয় দিবস উপলক্ষে এই আয়োজন করেছে গ্যালারি কায়া।

থাইল্যান্ডে স্থানীয় সময় মঙ্গলবার বিকেলে উদ্বোধন করা হয় প্রদর্শনী গ্লিম্পসেসের।

ব্যাংকক আর্ট অ্যান্ড কালচারাল সেন্টারে শুরু হওয়া এ প্রদর্শনীর উদ্বোধনী আয়োজনে প্রধান অতিথি ছিলেন থাই সরকারের ডেপুটি পারমানেন্ট কালচারাল সেক্রেটারি রিবন কাটিং। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন থাইল্যান্ডে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ফাইয়াজ মুর্শেদ কাজী এবং গ্যালারি কায়ার পরিচালক গৌতম চক্রবর্তীসহ আরও অনেকে।

উদ্বোধনী আয়োজনে বক্তারা বলেন, এই প্রদর্শনী বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছে। এর মধ্য দিয়ে থাইল্যান্ডের সঙ্গে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় হলো। গৌতম চক্রবর্তী জানান, থাই ও বাংলাদেশ সরকারকে তিনি অনুরোধ করেছেন দুই দেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আরও সহজ করতে।

প্রদর্শনী ঘুরে দেখছেন অতিথি ও দর্শনার্থীরা। মঙ্গলবার বিকেলে ব্যাংকক আর্ট অ্যান্ড কালচারাল সেন্টারে
ছবি: গ্যালারি কায়ার সৌজন্যে

এই প্রদর্শনীতে রয়েছে শিল্পী হামিদুজ্জামান খান, আবদুস শাকুর শাহ, কনকচাঁপা চাকমা, রঞ্জিত দাস, চন্দ্রশেখর দে, জামাল আহমেদ, আইভি জামান, আশরাফুল হাসানসহ মোট ১২ জন শিল্পীর আঁকা ছবি।

আছে ভিলেজ স্টোরি, রেড রিবন, মিউজিশিয়ান, সি কোস্ট বা থিংকারের মতো নান্দনিক সব ছবি।

গ্লিম্পসেস প্রদর্শনীর সহযোগিতায় আছে সিটি ব্যাংক, ইস্টার্ন ব্যাংক, ব্লাক মিরর, থাই প্রতিষ্ঠান মামা, কেসি। মিডিয়া পার্টনার হিসেবে আছে চ্যানেল আই, বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড।

বাংলাদেশের ৫৪তম বিজয় দিবস উপলক্ষে গ্যালারি কায়া আয়োজিত এ প্রদর্শনী চলবে ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত। গত ২১ বছরে গ্যালারি কায়া ১৬১টি প্রদর্শনী করেছে।

