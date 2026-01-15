গণ-অভ্যুত্থানকারীদের দায়মুক্তি অধ্যাদেশ অনুমোদন

গণ-অভ্যুত্থানকারীদের দায়মুক্তি অধ্যাদেশ অনুমোদন
উপদেষ্টা পরিষদ ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থান সুরক্ষা ও দায় নির্ধারণ অধ্যাদেশ’ অনুমোদন দিয়েছে। আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল জানান, আগামী ৫-৭ দিনের মধ্যে এটি গেজেট আকারে জারি হবে। ফ্যাসিবাদী সরকারের পতন ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে জুলাই-আগস্টের রাজনৈতিক প্রতিরোধের সময় সংঘটিত কার্যাবলীর জন্য গণ-অভ্যুত্থানকারীরা দায়মুক্তি পাবেন। বিদ্যমান ফৌজদারি মামলা প্রত্যাহার হবে এবং নতুন মামলা করা যাবে না। তবে ব্যক্তিগত লোভ বা সংকীর্ণ স্বার্থে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড দায়মুক্তির বাইরে থাকবে।