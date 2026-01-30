গণভোট: ‘হ্যাঁ’ জিতলে খুলবে সংস্কারের পথ
আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি গণভোটে ‘হ্যাঁ’ জয়ী হলে সংবিধানের বেশ কিছু মৌলিক পরিবর্তন বা সংস্কার আনার পথ খুলবে। আগামী সংসদ নিয়মিত কাজের পাশাপাশি সংবিধান সংস্কার পরিষদ হিসেবে সংবিধানে পরিবর্তনগুলো নিশ্চিত করবে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, সংস্কার প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়িত হলে প্রধানমন্ত্রীর একচ্ছত্র ক্ষমতা কিছুটা কমার পাশাপাশি কিছু ক্ষেত্রে বাড়বে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা। সাংবিধানিক পদে নিয়োগ হবে সরকারি দল, বিরোধী দল ও ক্ষেত্রবিশেষে বিচার বিভাগের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে।