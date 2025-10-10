জিপিওতে হবে পোস্টাল জাদুঘর
রাজধানীর গুলিস্তানে জেনারেল পোস্ট অফিসের (জিপিও) জায়গায় পোস্টাল জাদুঘর করবে সরকার। ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব এ তথ্য জানিয়ে বলেছেন, স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য এ জাদুঘর হবে।
আজ শুক্রবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে ডাক বিভাগের কার্যালয়ে বিশ্ব ডাক দিবস পালন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সমাপনীতে ফয়েজ আহমদ এ কথা বলেন।
প্রধান উপদেষ্টার এই বিশেষ সহকারী বলেন, ডাক কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের নানা বৈষম্য দূর করার কাজ চলছে। পাশাপাশি বর্তমান জিপিওর জায়গায় সচিবালয় সম্প্রসারণের বিষয়ে ডাক বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মনে যে সংশয় ছিল, সেটাও দূর হয়েছে।
ফয়েজ আহমদ বলেন, ই-কমার্সের সঙ্গে ডাক বিভাগকে সমন্বিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে শহর ও গ্রামের মানুষের বৈষম্য দূর হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, জিপিও ঢাকার ঐতিহ্যের অংশ। জিপিওকে নিয়ে সরকার কাজ করছে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে ডাক বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ডিজিটাল পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে দায়িত্বশীল ও নিষ্ঠার সঙ্গে সবাইকে কাজ করতে হবে।
অনুষ্ঠানে চিত্রাঙ্কন ও কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিশু-কিশোরদের এবং ডাক বিভাগের সেরা কর্মচারীকে পুরস্কৃত করা হয়।
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব আবদুন নাসের খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগের সচিব শীষ হায়দার চৌধুরী, ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এস এম শাহাবুদ্দিনসহ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন দপ্তর, সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।