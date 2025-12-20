প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারের ওপর হামলা স্বাধীন মতপ্রকাশে বাধা: জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট
দৈনিক প্রথম আলো, ডেইলি স্টারসহ দেশের বিভিন্ন স্থাপনায় হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও সাংবাদিক নূরুল কবীরের ওপর হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জাতীয় পার্টি ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট।
শুক্রবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে জাতীয় পার্টির আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ও রুহুল আমিন হাওলাদার এই উদ্বেগ প্রকাশ করেন। আনিসুল ইসলাম মাহমুদ জাতীয় পার্টির একাংশ ও জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের চেয়ারম্যান। আর রুহুল আমিন হাওলাদার এই অংশের মহাসচিব ও ফ্রন্টের মুখপাত্র।
যৌথ বিবৃতিতে তাঁরা বলেন, শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর পর যখন সারা দেশের শোকাহত, মানুষ তাঁর জন্য প্রার্থনারত, ঠিক তখন প্রতিবাদের নামে একটি স্বার্থান্বেষী মহল পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করে। এ জন্য তারা দৈনিক প্রথম আলো, ডেইলি স্টারসহ দেশের বিভিন্ন স্থাপনায় হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও সাংবাদিক নূরুল কবীরের ওপর হামলা করে।
এই ঘটনা দেশের ভাবমূর্তিকে চরমভাবে ক্ষুণ্ন করেছে উল্লেখ করে বিবৃতিতে নেতারা বলেন, এ ধরনের সকল প্রকার সহিংসতার বিরুদ্ধে দলমত, জাতি–ধর্মনির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে।
বিবৃতিতে ময়মনসিংহে এক হিন্দু ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যার পর প্রকাশ্যে আগুন দিয়ে পোড়ানোর ঘটনারও নিন্দা জানান তাঁরা। নেতারা বলেন, ৫ আগস্ট গণ–অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে অহিংস ও বৈষম্যহীন যে বাংলাদেশের স্বপ্ন আমরা দেখেছিলাম, সে বাংলাদেশে এ ধরনের সহিংসতা কোনোভাবেই প্রত্যাশা করা যায় না।
নেতারা নৃশংস অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানান। এ ছাড়া চট্টগ্রামে ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনারের বাসভবনে হামলার চেষ্টা ও ছায়ানট ভবনে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায়ও তীব্র নিন্দা জানান।