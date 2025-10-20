অধ্যাপক কবিরুল বাশারের গবেষণা হুবহু আরেক জার্নালে শেকৃবি ভিসিসহ দুজনের নামে প্রকাশ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ও খ্যাতনামা কীটতত্ত্ববিদ কবিরুল বাশার অভিযোগ করেছেন, তাঁর ২০১৪ সালের একটি মৌলিক গবেষণাপত্র হুবহু নকল করে ২০১৭ সালে প্রকাশ করা হয়েছে কৃষিবিষয়ক একটি জার্নালে।
চৌর্যবৃত্তি নিরূপণ করার মাধ্যম আইথেনকেট ব্যবহার করে এই অধ্যাপক দেখতে পেয়েছেন, তাঁর গবেষণার ৯৮ শতাংশই চুরি করা হয়েছে।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় দাপ্তরিকভাবে আইথেনকেট ব্যবহার করে।
প্রথম আলোর পক্ষ থেকে আইথেনটিকেটের এই তথ্যানুসন্ধানের সত্যতা পাওয়া গেছে। তথ্যানুসন্ধানে দেখা গেছে, অধ্যাপক বাশারের ওই গবেষণার ৯৮ শতাংশই ২০১৭ সালে নকল করে ছাপানো হয়েছে। সেখানে অধ্যাপক বাশারের আগের গবেষণাপত্রের সহায়তা নেওয়ার কোনো স্বীকৃতিও নেই।
যে দুজন এই কাজ করেছেন, তাঁরা হলেন ঢাকার শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের কীটতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক মো. আবদুল লতিফ এবং জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা ইনস্টিটিউটের (নিপসম) অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান মো. গোলাম সরোয়ার।
অধ্যাপক কবিরুল বাশার এই ‘একাডেমিক চৌর্যবৃত্তির’ ঘটনায় দুই অধ্যাপকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।
কবিরুল বাশার জানান, তাঁর মূল গবেষণাপত্রের শিরোনাম ছিল ‘Surveillance of mosquitoes in some selected parks and gardens of Dhaka city, Bangladesh’, যা ২০১৪ সালে আন্তর্জাতিক জার্নাল International Journal of Mosquito Research-এ প্রকাশিত হয়। কিন্তু ২০১৭ সালের ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত Progressive Agriculture জার্নালে ‘Diversities of mosquito species of different locations in Dhaka city’ শিরোনামে একটি প্রবন্ধ তাঁর কাজের হুবহু অনুলিপি হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে।
তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ওই প্রবন্ধে মূল লেখার সারসংক্ষেপ, টেবিল, চিত্র, মানচিত্র, তথ্যসূত্র এবং এমনকি শব্দে-শব্দে পাঠ্যাংশও অনুলিপি করা হয়েছে। অধ্যাপক বাশার একে ‘স্পষ্ট ও ইচ্ছাকৃত বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ চুরি’ বলে আখ্যায়িত করেছেন।
আইনি পদক্ষেপ ও আনুষ্ঠানিক নোটিশ
অধ্যাপক বাশার সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. তানভীর আহমেদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, নিপসম এবং Progressive Agriculture জার্নালের সম্পাদক বরাবর আইনি নোটিশ পাঠিয়েছেন। নোটিশে তিনটি দাবির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো হলো অবিলম্বে Progressive Agriculture জার্নাল থেকে নকল প্রবন্ধটি প্রত্যাহার করা; অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ তদন্ত করে একাডেমিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া; নির্ধারিত দুই সপ্তাহের মধ্যে লিখিতভাবে জবাব দেওয়া।
নোটিশে আরও বলা হয়েছে, উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে সন্তোষজনক জবাব না পাওয়া গেলে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
অধ্যাপক কবিরুল বাশার বলেন, এই ঘটনা একাডেমিক সততা, গবেষণা নৈতিকতা ও মেধাস্বত্ব রক্ষার জন্য এক গুরুতর হুমকি। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি), শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতি অনুরোধ, যাতে তারা দ্রুত তদন্ত শুরু করে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেয়।
কবিরুল বাশার বলেন, ‘এই ধরনের চৌর্যবৃত্তি যদি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ছাড়া থেকে যায়, তাহলে ভবিষ্যতে একাডেমিক অনৈতিকতা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং বাংলাদেশের বৈজ্ঞানিক গবেষণার মান আন্তর্জাতিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হবে।’
ভুয়া পরিচয়েরও অভিযোগ
অধ্যাপক বাশার জানান, গোলাম সরোয়ার তাঁর ‘চৌর্যবৃত্তিপূর্ণ’ প্রবন্ধে নিজের পরিচয় দিয়েছেন নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক হেলথ বিভাগের শিক্ষক। কিন্তু তিনি আসলে কখনো ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন না।
গত ৬ সেপ্টেম্বর অধ্যাপক বাশার এ বিষয়ে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ ডিরেক্টরকে লিখিতভাবে জানালে প্রাথমিক তদন্ত শেষে ১৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায় যে ২০১৭ সাল বা বর্তমান সময়ে ওই নামে তাদের কোনো শিক্ষক ছিলেন না।
এ ঘটনায় নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যে তাঁর বর্তমান কর্মস্থল নিপসমের পরিচালক বরাবর আনুষ্ঠানিক অভিযোগ পাঠিয়েছে এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।
অধ্যাপক আবদুল লতিফের বক্তব্য
অধ্যাপক কবিরুল বাশারের অভিযোগ নিয়ে অধ্যাপক আবদুল লতিফের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তিনি ফোন না ধরলে হোয়াটসঅ্যাপে তাঁকে বার্তা পাঠানো হয়। তার জবাবে তিনি লেখেন, ‘ড. গোলাম সরোয়ার আমার পিএইচডি ছাত্র ছিল। আমার অনুমতি ছাড়াই তার একটা গবেষণাপত্রে আমার নাম ব্যবহার করেছিল। সে (গোলাম সরোয়ার) গবেষণাপত্রটির প্রধান ও করেসপন্ডিং অথর। আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত যে আমার নাম ব্যবহার করে এ ধরনের একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করা হয়েছে।’
এ বিষয়ে গোলাম সরোয়ারের সঙ্গে ফোনে ও হোয়াটসঅ্যাপে একাধিকবার কল করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। খুদে বার্তা পাঠালেও কোনো সাড়া দেননি তিনি।