নেপালে আটকে পড়া বিমানযাত্রীদের জন্য জরুরি যোগাযোগের নম্বর প্রকাশ করেছে দূতাবাস

নেপালে আটকে পড়া বিমানযাত্রীদের জন্য জরুরি যোগাযোগের নম্বর প্রকাশ করেছে দূতাবাস
নেপালে আটকে পড়া বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের যাত্রীদের জন্য জরুরি যোগাযোগের ফোন নম্বর প্রকাশ করেছে কাঠমান্ডুতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস। কাঠমান্ডু-ঢাকা রুটে চলাচলকারী যাত্রীদের সর্বশেষ আপডেট ও তথ্য জানতে বিমানের নিম্নলিখিত কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগের অনুরোধ জানানো হয়েছে।
যোগাযোগের নম্বরগুলো হলো—
কান্ট্রি ম্যানেজার, কাঠমান্ডু অফিস: +৯৭৭ ৯৮৫১০৩৭৫১০
স্টেশন ম্যানেজার: +৯৭৭ ৯৮৫১০২৬১৫৯
সেলস ডিপার্টমেন্ট: +৯৭৭ ৯৮৪৭৯১৮৪০২
দূতাবাসের তথ্যমতে, বর্তমানে প্রায় ১০০ জন বাংলাদেশি নাগরিক কাঠমান্ডুতে অবস্থান করছেন। তাঁদের মধ্যে সরকারি কর্মকর্তা ও সরকারি সফরে আসা ফুটবল খেলোয়াড়েরা রয়েছেন। তবে ব্যক্তিগত ভ্রমণে আসা বাংলাদেশি পর্যটকদের সঠিক সংখ্যা এখনো নিশ্চিত করা যায়নি।
বাংলাদেশ দূতাবাস জানিয়েছে, আটকে পড়া যাত্রীদের কাছ থেকে তাদের হটলাইনে ইতিমধ্যে ৩৫০টির বেশি কল এসেছে। অধিকাংশ কলেই বিমানের ফ্লাইট সূচি, বিলম্ব এবং পুনর্নির্ধারণ–সম্পর্কিত তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছে।
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের আনুমানিক ৫০০ জন যাত্রী বর্তমানে নেপালে অবস্থান করছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। নেপালের বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা এবং নিরাপত্তা পরিস্থিতির অগ্রগতির ওপর ভিত্তি করে ফ্লাইটগুলো পুনর্নির্ধারণ করা হবে বলে দূতাবাস জানিয়েছে।