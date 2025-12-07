বাংলাদেশ

গুমের মামলায় তিন সেনা কর্মকর্তাকে ট্রাইব্যুনালে আনা হয়েছে, নিরাপত্তা জোরদার

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বাংলাদেশ জেলের সবুজ রঙের একটি এসি প্রিজন ভ্যানে তিন সেনা কর্মকর্তাকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আনা হয়। আজ রোববার সকালেছবি: দীপু মালাকার

গুমের ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি মামলায় তিন সেনা কর্মকর্তাকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আনা হয়েছে।

আজ রোববার সকাল ১০টার দিকে বাংলাদেশ জেলের সবুজ রঙের একটি এসি প্রিজন ভ্যানে তিন সেনা কর্মকর্তাকে আনা হয়। এ কারণে ট্রাইব্যুনাল এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

ট্রাইব্যুনালে আনা তিন সেনা কর্মকর্তা হলেন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের (ডিজিএফআই) সাবেক তিনজন পরিচালক মেজর জেনারেল শেখ মো. সরওয়ার হোসেন, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মাহবুবুর রহমান সিদ্দিকী ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আহমেদ তানভির মাজাহার সিদ্দিকী।

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেলে (জেআইসি) গুম করে রাখার ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের এই মামলার আসামি ১৩ জন। এর মধ্যে ডিজিএফআইয়ের সাবেক এই তিন পরিচালক গ্রেপ্তার আছেন। বাকি ১০ আসামি পলাতক।

পলাতক আসামিদের মধ্যে রয়েছেন ডিজিএফআইয়ের সাবেক পাঁচ মহাপরিচালক লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. আকবর হোসেন, মেজর জেনারেল (অব.) মো. সাইফুল আবেদিন, লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. সাইফুল আলম, লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) আহমেদ তাবরেজ শামস চৌধুরী ও মেজর জেনারেল (অব.) হামিদুল হক।

তিন সেনা কর্মকর্তাকে আনা উপলক্ষে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। আজ রোববার সকালে
ছবি: দীপু মালাকার

পলাতক আসামিদের মধ্যে আরও আছেন ডিজিএফআইয়ের সাবেক পরিচালক মেজর জেনারেল (অব.) মোহাম্মদ তৌহিদুল উল ইসলাম, মেজর জেনারেল কবীর আহাম্মদ ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) মখছুরুল হক।

এ ছাড়া ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর প্রতিরক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) তারিক আহমেদ সিদ্দিকও এই মামলার আসামি। তাঁরা পলাতক।

এই মামলার গ্রেপ্তার তিন সেনা কর্মকর্তাকে আনা উপলক্ষে নিরাপত্তাব্যবস্থার অংশ হিসেবে ট্রাইব্যুনালসংলগ্ন হাইকোর্টের মূল ফটকে সেনাসদস্যরা অবস্থান নিয়েছেন। ট্রাইব্যুনালের সামনে বিজিবি, পুলিশ ও র‍্যাবের সদস্যরা আছেন। এ ছাড়া পুলিশ সদস্যরাও রয়েছেন।

