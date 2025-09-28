ইউনিভার্সেল মেডিকেলে ‘ফ্রি হার্ট ক্যাম্প’
বিশ্ব হার্ট দিবস উপলক্ষে সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর মহাখালীর ইউনিভার্সেল কার্ডিয়াক হাসপাতাল আয়োজন করেছে দিনব্যাপী ‘ফ্রি হার্ট ক্যাম্প’। মহাখালীতে অবস্থিত হাসপাতালটির প্রাঙ্গণে সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত এ ক্যাম্প চলবে।
ক্যাম্পে রোগীদের বিনা মূল্যে বিশেষায়িত চিকিৎসা পরামর্শ দেবেন হৃদ্রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জনরা। তাঁরা হলেন নাসির উদ্দিন আহমেদ (চিফ কার্ডিয়াক সার্জন), খন্দকার কামরুল ইসলাম (চিফ ক্লিনিক্যাল অ্যান্ড ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট), অমল কুমার চৌধুরী (সিনিয়র ক্লিনিক্যাল অ্যান্ড ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট), মোহাম্মদ কামরুজ্জামান (সিনিয়র কার্ডিওভাস্কুলার সার্জন), আশরাফুল হক (মিনিমাল ইনভেসিভ কার্ডিয়াক সার্জন), সানিয়া হক (ক্লিনিক্যাল অ্যান্ড ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট), এম এ হাসনাত (ক্লিনিক্যাল অ্যান্ড ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ), রোমেনা রহমান (কার্ডিওভাস্কুলার সার্জন) এবং আব্দুল জাব্বার (পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজিস্ট)।
একই দিনে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জেল রোডে অবস্থিত ইউনিভার্সেল মেডিকেল সার্ভিসেস লিমিটেডেও স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য ‘ফ্রি হার্ট ক্যাম্প’ অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে রোগীদের চিকিৎসা-পরামর্শ দেবেন ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহকারী অধ্যাপক (কার্ডিওলজি) নাজমুল হক।
সিরিয়ালের জন্য যোগাযোগের নম্বর: ঢাকা: ১০৬৬৭, ০১৮৪১৪৮০০০০ এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া: ০১৭০৫-৬৬৬৯৯৯, ০২৩৩৪৪২৭৮০৮।
উল্লেখ্য, ক্যাম্পে আগত সাধারণ রোগীরা হাসপাতালের সব ধরনের পরীক্ষায় ২০ শতাংশ এবং ইউনিভার্সেল হার্ট ক্লাবের মেম্বাররা ৩০ শতাংশ পর্যন্ত শর্ত সাপেক্ষে বিশেষ ছাড় পাবেন।