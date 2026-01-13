কেএফসির মেনুতে নতুন সংযোজন ‘বক্স মাস্টার’
ভোজনরসিকদের জন্য কেএফসি বাংলাদেশ নিয়ে এসেছে স্বাদের নতুন চমক—বক্স মাস্টার। নতুন এই আইটেমটিতে তুলতুলে নরম টর্টিয়াতে মোড়ানো হয়েছে কেএফসির সিগনেচার হট অ্যান্ড ক্রিস্পি জিঙ্গার ফিলে। এর সঙ্গে রয়েছে হ্যাশ ব্রাউন, ফ্রেশ ভেজ মিক্স, ইসি ন্যাশভিল সস ও চিজ স্লাইস। প্রতিটি কামড়ে থাকবে ঝাল, ক্রিমি আর ক্রাঞ্চের মেলবন্ধন, যা একই সঙ্গে মজাদার ও রোমাঞ্চকর।
দেশের সব কেএফসি আউটলেটে—ডাইন-ইন, টেকঅ্যাওয়ে, হোম ডেলিভারি, কেএফসি অ্যাপ এবং অনলাইনে খাবারটি পাওয়া যাচ্ছে। এ জন্য ভিজিট করুন এই ওয়েবসাইট।
বাংলাদেশে গ্লোবাল ব্র্যান্ড কেএফসির একমাত্র ফ্র্যাঞ্চাইজি ‘ট্রান্সকম ফুডস লিমিটেড’ ২০০৬ সাল থেকে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।