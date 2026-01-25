ডিএমপির সাবেক কমিশনার আছাদুজ্জামানসহ স্বজনদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিমএপি) সাবেক কমিশনার আছাদুজ্জামান মিয়া, তাঁর স্ত্রী, তিন সন্তান ও শ্যালকের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞার আদেশ দিয়েছেন আদালত।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ রোববার ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. সাব্বির ফয়েজের আদালত এ আদেশ দেন। সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
আছাদুজ্জামান ছাড়া অন্য যাঁদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞার আদেশ হয়েছে, তাঁরা হলেন তাঁর স্ত্রী আফরোজা জামান, দুই ছেলে আসিফ শাহাদাৎ ও আসিফ মাহদিন, মেয়ে আয়েশা সিদ্দিকা এবং শ্যালক হারিচুর রহমান।
দুদকের পক্ষে সংস্থাটির সহকারী পরিচালক আলিয়াজ হোসেন তাঁদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদনটি করেন।
আবেদন বলা হয়েছে, সাবেক ডিএমপি কমিশনার মো. আছাদুজ্জামান মিয়া, তাঁর পরিবার ও অন্যান্য আত্মীয়দের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ আছে। তাঁদের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগের অনুসন্ধান চলমান। সে জন্য অনুসন্ধানকারী টিম নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁদের বিদেশে পলায়নের বিষয়টি বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে। বিদেশে পালিয়ে গেলে বিভিন্ন দুর্নীতির রেকর্ড ও সম্পদ ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা আছে। এ কারণে তাঁদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা প্রয়োজন।