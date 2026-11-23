প্রথম আলো ফ্যাক্ট চেক
শিবলিঙ্গ উদ্ধার থেকে দুই হিন্দু কিশোরী অপহরণ, নড়াইলে ঘটনা দাবি করে নানা অপপ্রচার
দরজার সামনে কষ্টিপাথরের শিবলিঙ্গ রেখে কথোপকথনগুলো এ রকম, ‘আপনার যদি সন্দেহ হয়…সমস্যা নেই আরও দেখতে পারেন…আমাদের কাছে ইনফরমেশন আছে, আপনি পাচারের জন্য এটা বাড়িতে রেখেছেন…সেই মন্দিরের পাটাতন এখনো আছে…বিল্ডিং ভেঙে ফেলা হয়ছে…এখনো কিছু নমুনা আছে…।’
সনাতন ধর্মের পূজনীয় কষ্টিপাথরের শিবলিঙ্গ উদ্ধারের দাবিতে ১ মিনিট ৪৭ সেকেন্ডের একটি ভিডিও ক্লিপ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। ক্যাপশনে দাবি করা হয়েছে, ‘গতকাল নড়াইলে হিন্দুদের লুট হওয়া মালপত্র/ কৃষক দল নেতার বাড়ি থেকে কোটি টাকা মূল্যের কষ্টিপাথরের শিবলিঙ্গ উদ্ধার।’
ভিডিওটি একটি প্রোফাইল থেকে দেখা হয়েছে ২ লাখ ৭০ হাজারের অধিক।
যাচাইয়ে জানা যায়, ভিডিওটি ৪ দিন আগের, অর্থাৎ ১৭ নভেম্বর মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় কৃষক দল নেতার বাড়ি থেকে কষ্টিপাথরের শিবলিঙ্গ উদ্ধারের। এর সঙ্গে নড়াইলের ঘটনার কোনো সম্পর্ক নেই।
২০ নভেম্বর নড়াইলের কালিয়া উপজেলার বেন্দারচর গ্রামে আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য বি এম কবিরুল হক মুক্তিসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের ৬০টির বেশি বাড়িঘর ও দোকানপাটে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে ২১ নভেম্বর থেকে শুধু ফেসবুকের ৭৩টির বেশি পেজ ও প্রোফাইলে নড়াইলে কৃষক দল নেতার বাড়ি থেকে কোটি টাকা মূল্যের কষ্টিপাথরের শিবলিঙ্গ উদ্ধারের দাবি করে ভিডিওটি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।
ভিডিওটিতে থাকা সংবাদমাধ্যমের লোগো পর্যালোচনা করে ইউটিউবে ১৮ নভেম্বর আপলোড করা একটি প্রতিবেদন পাওয়া যায়, যার শিরোনামে ছিল, ‘কৃষক দল নেতার বাড়ি থেকে কোটি টাকা মূল্যের কষ্টিপাথরের শিবলিঙ্গ উদ্ধার’।
মেহেরপুর জেলা কৃষক দলের সদস্যসচিব মিজানুর রহমান, তাঁর বাড়ি থেকে কষ্টিপাথরের শিবলিঙ্গ উদ্ধার করা হয়েছে। ওই কষ্টিপাথর তাঁদের বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে ছিল। প্রতিবেশীরা হয়তো কেউ এ তথ্য বিজিবিকে জানিয়েছে।
গাংনীর তেঁতুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) ১ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য নাজমুল হক বলেন, মিজানুর রহমানের দাদা ১৯৪৭ সালে ভারতের নদীয়া জেলা থেকে এখানে আসেন। এক হিন্দু পরিবারের সঙ্গে বিনিময় করা সম্পত্তিতে বসবাস শুরু করেন। যে হিন্দু পরিবার এই দেশ থেকে চলে যায়, তাদের বাড়িতে ওই শিবলিঙ্গ ছিল। পরে সেটি মিজানুর রহমানের দাদা সংরক্ষণ করেন। সেই থেকে বংশপরম্পরায় শিবলিঙ্গটি তাঁদের বাড়িতে থেকে যায়।
কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের (৪৭ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাশেদ কামাল রনি প্রথম আলোকে বলেন, গাংনী উপজেলার হিন্দা গ্রামে এক বিএনপি নেতার বাড়িতে কষ্টিপাথর রয়েছে—এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হয়। উদ্ধার কষ্টিপাথর প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরে জমা দেওয়া হয়েছে।
একই গ্রামের বাসিন্দা কৃষক ফজল মিয়া বলেন, ‘ওদের বাড়িতি মূর্তি আছে, তা গ্রামের সবাই তো জানি। ভারত থিকি এইসি ওয়া হিন্দুদের বাড়িতি ওঠিছিলো। এইডি নি আবার এত কথা ক্যা।’
দুই হিন্দু কিশোরী অপহরণের দাবি
নড়াইলের রাজনৈতিক সহিংসতাকে কেন্দ্র করে ‘নড়াইলের দুর্গাপুর এলাকা থেকে দুই হিন্দু কিশোরীকে তুলে নিয়ে গেছে বিএনপি-জামায়াতের সন্ত্রাসীরা!!!’—এমন দাবিতে ‘বাংলাদেশ সনাতন মহাশক্তি’ নামে একটি ফেসবুক পেজ থেকে একটি পোস্ট করা হয়েছে। প্রতিবেদন লেখার সময় আজ বিকেল চারটা পর্যন্ত পোস্টে প্রায় ১৪ হাজার পৃথক অ্যাকাউন্ট থেকে প্রতিক্রিয়া জানানো হয়েছে।
আওয়ামী লীগপন্থী অ্যাকটিভিস্ট দস্তগীর জাহাঙ্গীরও নিজের ফেসবুক প্রোফাইল থেকে একই দাবি পোস্ট করেন। তাঁর পোস্টে ১৪ হাজারের বেশি প্রতিক্রিয়া, ১ হাজারের বেশি মন্তব্য এবং ১ হাজার ৫০০ বার শেয়ার হয়েছে।
যাচাইয়ে জানা যায়, নড়াইলে বিএনপি-জামায়াতের নেতা–কর্মীদের বিরুদ্ধে দুই হিন্দু কিশোরী অপহরণের দাবিটি সঠিক নয়। এ বিষয়ে মূলধারার সংবাদমাধ্যম কিংবা অন্য কোনো স্বাধীন ও নির্ভরযোগ্য সূত্রে আলোচিত দাবিটির পক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়নি।
গোপালগঞ্জের ভিডিও নড়াইলের বলে প্রচার
নড়াইলের রাজনৈতিক সহিংসতাকে কেন্দ্র করে ছড়িয়ে পড়া অপপ্রচারের ধারাবাহিকতায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আরেকটি ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এতে দাবি করা হয়, নড়াইলে ২০০টি বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগের প্রতিবাদে স্থানীয় লোকজন রাজপথে নেমেছেন। ভিডিওতে একাধিক গাড়িতে ও রাস্তায় অনেক মানুষকে দেশীয় অস্ত্র হাতে বিক্ষোভ করতে দেখা যায়।
তবে যাচাইয়ে দেখা গেছে, ১৯ নভেম্বর কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ডাকা লকডাউন কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে গোপালগঞ্জে ধারণ করা একটি ভিডিওকে নড়াইলের ঘটনা বলে প্রচার করা হয়েছে।
ভিডিওটির উৎস যাচাইয়ে ১৯ নভেম্বর ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত একটি ভিডিও পাওয়া যায়। ওই ভিডিওর সঙ্গে প্রচারিত ভিডিওটির মিল রয়েছে। ভিডিওটির ক্যাপশন থেকে জানা যায়, এটি গোপালগঞ্জের। পাশাপাশি ভিডিওতে থাকা কথোপকথন থেকেও এটি গোপালগঞ্জে আওয়ামী লীগের কর্মসূচির বলে ইঙ্গিত পাওয়া যায়।
এ ছাড়া নড়াইলের ঘটনার দাবিতে ভিডিওটি প্রচার করা একাধিক ফেসবুক পেজে ১৯ নভেম্বর এটিকে গোপালগঞ্জে আওয়ামী লীগের কর্মসূচি বলে পোস্ট করা হয়। অন্যদিকে নড়াইলে রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা ২০ নভেম্বরের। অর্থাৎ নড়াইলের ঘটনার আগের দিনের একটি ভিডিও পরবর্তী সময়ে নড়াইলের বলে প্রচার করা হয়েছে।
মহাখালীর বস্তিতে আগুনের ভিডিও নড়াইলের বলে প্রচার
নড়াইলে রাজনৈতিক সহিংসতায় হামলা, অগ্নিসংযোগ, লুটপাটে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের আহাজারির দৃশ্য দাবি করে ফেসবুকে আরেকটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিওতে স্কুলপোশাক পরা এক ছাত্রীকে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলতে শোনা যায়, ‘কালকে পরীক্ষা, আমার বই–খাতা সব পুইড়া গেছে, কালকে বেতন দিছি, অ্যাডমিট কার্ড দিছে। সব বাসায় থুইয়া গেছিগা। একবারে কিচ্ছু নাই, সব পুইড়া গেছে।’
এরপর কোলে শিশু নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এক নারীকে বলতে শোনা যায়, ‘আমাদের একটা কাফরচোফর বাইর করতে পারি নাই। পোলাপাইন যে জামাকাফড় পরবে, এমন কোনো কায়দাও নাই।’ ভিডিওর শেষ অংশে কালো পোশাক পরা আরেক নারী বলেন, ঘর থেকে কোনো কিছুই বের করা সম্ভব হয়নি। আগুনে তাঁদের সবকিছু পুড়ে গেছে।
ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওটির ক্যাপশনে দাবি করা হয়েছে, ‘নড়াইল ট্র্যাজেডি: শুধু জীবনটা নিয়ে বের হতে পেরেছি, আর কিছু বের করতে পারিনি—আগুনে সব পুড়ে গেছে। আল্লাহ কাল কিয়ামতের দিন ওদেরকে কঠিন শাস্তি দিও আল্লাহ।’
তবে যাচাইয়ে দেখা গেছে, ভিডিওটি নড়াইলের নয়, রাজধানী ঢাকার মহাখালীর সাততলা বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডের পর ধারণ করা হয়েছিল।
ভিডিওটির উৎস অনুসন্ধানে একটি সংবাদমাধ্যমের ফেসবুক পেজে ১৮ নভেম্বর প্রকাশিত ৪৫ সেকেন্ডের একটি ভিডিও পাওয়া যায়। ওই পোস্টে লেখা ছিল, ‘কাল ফাইনাল পরীক্ষা, আজ সব পুড়ে ছাই’। পোস্টে ‘মহাখালী’ ও ‘ঢাকানিউজ’ হ্যাশট্যাগও ছিল। ভিডিওটির সঙ্গে নড়াইলের অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্য দাবি করে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওটির হুবহু মিল রয়েছে। একই ভিডিও সংবাদমাধ্যমটির ইউটিউব চ্যানেলেও প্রকাশ করা হয়েছিল।
প্রথম আলোর ১৮ নভেম্বর প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মহাখালীর জাতীয় ক্যানসার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের কোয়ার্টারের প্রাচীরসংলগ্ন বস্তিতে সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে আগুন লাগার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। বেলা ১১টা ১৫ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।
নড়াইলে গণহত্যার দাবি
নড়াইলে রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গণহত্যার দাবিও ছড়ানো হয়েছে। আওয়ামী লীগপন্থী কিছু অ্যাকাউন্ট থেকে নড়াইলে গণহত্যা হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। তবে এসব পোস্টে দাবির পক্ষে কোনো সূত্র বা প্রমাণ উল্লেখ করা হয়নি।
যাচাইয়ে জানা গেছে, নড়াইলে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা–কর্মীদের বাড়িঘরে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় কারও মৃত্যুর তথ্য পাওয়া যায়নি। আলোচিত দাবির বিষয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করেও কারও মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি।
ফলে নড়াইলে গণহত্যা হয়েছে বলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া দাবির পক্ষে কোনো তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি।