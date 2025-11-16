রায়েরবাজার গণকবরের জুলাই শহীদদের ফরেনসিক শনাক্ত শুরু ৭ ডিসেম্বর: আসিফ মাহমুদ

রায়েরবাজার গণকবরের জুলাই শহীদদের ফরেনসিক শনাক্ত শুরু ৭ ডিসেম্বর: আসিফ মাহমুদ
ঢাকার রায়েরবাজার কবরস্থানের গণকবরে থাকা জুলাই শহীদদের পরিচয় শনাক্তের ফরেনসিক প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। এ জন্য আন্তর্জাতিক ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা আগামী ৫ ডিসেম্বর বাংলাদেশে আসবেন। শনাক্ত করার প্রক্রিয়া ৭ ডিসেম্বর শুরু করবেন।
আজ রোববার রায়েরবাজার শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ–সংলগ্ন কবরস্থানে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদদের গণকবর জিয়ারত শেষে প্রেস ব্রিফিংয়ে উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া এ তথ্য জানান।
আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া বলেন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে রায়েরবাজারে অস্থায়ী মর্গ ও ক্যাম্প স্থাপন করে এ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সিআইডি কাজ করবে বলে উল্লেখ করেন তিনি।
পরে একই নকশায় জুলাই শহীদদের কবর বাঁধাই কার্যক্রমও আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া পরিদর্শন করেন।