অনুপ্রবেশের অভিযোগে পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশি পুলিশ কর্মকর্তা গ্রেপ্তার

কলকাতা
অনুপ্রবেশের অভিযোগে বাংলাদেশ পুলিশের একজন কর্মকর্তা ভারতের পশ্চিমবঙ্গে গ্রেপ্তার হয়েছেন। শনিবার সন্ধ্যা ছয়টা থেকে সাতটার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের হাকিমপুর সীমান্তচৌকির কাছ থেকে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) সদস্যরা তাঁকে আটক করেন বলে দেশটির সংবাদমাধ্যম এএনআই জানিয়েছে।

পরে ওই কর্মকর্তাকে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে বিএসএফ। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের একটি সূত্র প্রথম আলোকে জানিয়েছে, গ্রেপ্তার পুলিশ কর্মকর্তার নাম মো. আরিফুজ্জামান। তিনি গত বছর বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় রংপুর মহানগর পুলিশের সহকারী কমিশনার হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন।

আবু সাঈদ হত্যা মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে জমা দেওয়া অভিযোগপত্রে আসামি হিসেবে যাঁদের নাম রয়েছে, সেই তালিকায় সহকারী কমিশনার আরিফুজ্জামানের নাম রয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশের পুলিশ সদর দপ্তরের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা রোববার রাতে প্রথম আলোকে বলেন, পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ কর্মকর্তা আরিফুজ্জামান গ্রেপ্তার হওয়ার বিষয়টি তিনি শুনেছেন। তবে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো কিছু জানতে পারেননি।

