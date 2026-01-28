গোপালগঞ্জের শ্রমিক নেতা সাঈদুরকে নৃশংসভাবে হত্যায় ৫ আসামির মৃত্যুদণ্ড

গোপালগঞ্জের শ্রমিক নেতা সাঈদুরকে নৃশংসভাবে হত্যায় ৫ আসামির মৃত্যুদণ্ড
১০ বছর আগে গোপালগঞ্জ জেলা মোটরশ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি সাঈদুর রহমান হত্যার ঘটনায় করা মামলায় পাঁচ আসামিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। এ ছাড়া চার আসামিকে আমৃত্যু কারাদণ্ড, ১১ আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
আজ বুধবার ঢাকার দ্রুত বিচার ট্রাইবুনাল-১–এর বিচারক মো. রহিবুল ইসলাম এ রায় দেন। মামলার বাদীপক্ষের আইনজীবী এস এম শরীফুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
আইনজীবী ও আদালত সূত্র জানায়, ২০১৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় গোপালগঞ্জ শহরের জেলা পরিষদ কার্যালয়ের সামনে সাঈদুরকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে আহত করে সন্ত্রাসীরা। তাঁকে গুরুতর অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হয়। পরদিন সকালে হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।
এ ঘটনায় সাঈদুরের ভাই রাসু বাদী হয়ে ১৭ জনকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা করেন। আজ মামলার রায় হলো।