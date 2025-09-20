বাংলাদেশ

খাগড়াছড়িতে সেনাবাহিনীর সঙ্গে ইউপিডিএফের গোলাগুলি, অস্ত্র–গোলাবারুদ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
উদ্ধার হওয়া বিদেশি পিস্তল, গুলি, ম্যাগাজিনছবি: আইএসপিআরের সৌজন্যে

খাগড়াছড়ির পানছড়ি উপজেলার দুর্গম জগাপাড়া এলাকায় ইউপিডিএফ (মূল) দলের সঙ্গে আজ শনিবার সকালে সেনাবাহিনীর গোলাগুলি হয়েছে। এ সময় ওই এলাকা থেকে বিদেশি পিস্তল, রাইফেলের গুলি, ওয়াকিটকি সেট, ইউনিফর্মসহ আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি উদ্ধার করা হয়েছে।

আজ শনিবার আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, খাগড়াছড়ির পানছড়ি উপজেলার দুর্গম জগাপাড়া এলাকায় পাহাড়ি সশস্ত্র দলের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী দীর্ঘমেয়াদি অভিযান পরিচালনা করছে। অভিযানের অংশ হিসেবে আজ সকালে সেনাবাহিনীর টহল দল এলাকার ইউপিডিএফ (মূল) দলের সন্দেহভাজন এক সক্রিয় সদস্যের বাড়িতে তল্লাশি কার্যক্রম চালায়। এ সময় ইউপিডিএফ (মূল) ১৫-২০ জনের একটি সশস্ত্র দলের সঙ্গে গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। তবে এলাকার দুর্গমতার কারণে সশস্ত্র দলটি পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, পরে তল্লাশি চালিয়ে ওই এলাকা থেকে ৮টি গুলিসহ ১টি রাশিয়ান পিস্তল, ২টি ম্যাগাজিন, রাইফেলের ২০০টি গুলি, ১টি ওয়াকিটকি সেট, ইউনিফর্মসহ আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি উদ্ধার করা হয়। ওই ঘটনায় মামলা করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সব জাতিগোষ্ঠীর জানমালের নিরাপত্তা রক্ষায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বদ্ধপরিকর বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

