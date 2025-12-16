হাদিকে হত্যাচেষ্টা: মোটরসাইকেলের মালিকানা নিয়ে নতুন তথ্য

হাদিকে হত্যাচেষ্টা: মোটরসাইকেলের মালিকানা নিয়ে নতুন তথ্য
শরিফ ওসমান হাদি হত্যাচেষ্টা মামলায় মো. কবির নামের এক সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ ৭ দিনের রিমান্ডে নিয়েছে। পুলিশের দাবি, হামলায় ব্যবহৃত মোটরসাইকেলের মালিক কবির, যিনি প্রধান সন্দেহভাজন ফয়সল করিম মাসুদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। আদাবর থানা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক কবির ৫ ডিসেম্বর ফয়সলের সঙ্গে হাদির প্রতিষ্ঠানে গিয়েছিলেন পরিস্থিতি দেখতে। তিনি আদালতে দাবি করেছিলেন, মোটরসাইকেলটি তাঁর জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করে কেনা হলেও সেটির মালিক তিনি নন।