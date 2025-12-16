বাংলাদেশ

হাদিকে হত্যাচেষ্টা: মোটরসাইকেলের মালিকানা নিয়ে নতুন তথ্য

ওসমান হাদিকে গুলি করার ঘটনায় প্রধান সন্দেহভাজন ফয়সল করিমের ঘনিষ্ঠ সহযোগী মো. কবির। আজ মঙ্গলবার বিকেলে সিএমএম আদালত ভবনের সিঁড়িতে

শরিফ ওসমান হাদি হত্যাচেষ্টা মামলায় মো. কবির নামের এক সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ ৭ দিনের রিমান্ডে নিয়েছে। পুলিশের দাবি, হামলায় ব্যবহৃত মোটরসাইকেলের মালিক কবির, যিনি প্রধান সন্দেহভাজন ফয়সল করিম মাসুদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। আদাবর থানা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক কবির ৫ ডিসেম্বর ফয়সলের সঙ্গে হাদির প্রতিষ্ঠানে গিয়েছিলেন পরিস্থিতি দেখতে। তিনি আদালতে দাবি করেছিলেন, মোটরসাইকেলটি তাঁর জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করে কেনা হলেও সেটির মালিক তিনি নন।

