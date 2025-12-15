বাংলাদেশ

হাদির গুলিবিদ্ধ মস্তিষ্ক ছাড়া অন্য অঙ্গগুলো ‘নিয়ন্ত্রণযোগ্য’

শরিফ ওসমান বিন হাদিকে বহনকারী আইসিইউ অ্যাম্বুলেন্সটি আজ সোমবার বেলা দেড়টার কিছু আগে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ৮ নম্বর গেট দিয়ে প্রবেশ করে

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী সায়েদুর রহমান জানিয়েছেন, মাথায় গুলিবিদ্ধ শরিফ ওসমান বিন হাদির মস্তিষ্ক ছাড়া কিডনি, হার্ট ও রেসপিরেশন এখনো নিয়ন্ত্রণযোগ্য। সোমবার দুপুরে ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী ওসমান বিন হাদিকে বহনকারী এয়ার অ্যাম্বুলেন্স সিঙ্গাপুরের উদ্দেশে শাহজালাল বিমানবন্দর ত্যাগ করার পর তিনি এ কথা জানান। সায়েদুর রহমান তাঁর সুস্থতার জন্য দোয়া চেয়ে বলেছেন, ‘যদি আল্লাহ রহম করেন, হয়তো হাদি একটা মাত্রার সুস্থতা নিয়ে ফিরে আসবেন।’

