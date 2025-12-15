হাদির গুলিবিদ্ধ মস্তিষ্ক ছাড়া অন্য অঙ্গগুলো ‘নিয়ন্ত্রণযোগ্য’

হাদির গুলিবিদ্ধ মস্তিষ্ক ছাড়া অন্য অঙ্গগুলো ‘নিয়ন্ত্রণযোগ্য’
প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী সায়েদুর রহমান জানিয়েছেন, মাথায় গুলিবিদ্ধ শরিফ ওসমান বিন হাদির মস্তিষ্ক ছাড়া কিডনি, হার্ট ও রেসপিরেশন এখনো নিয়ন্ত্রণযোগ্য। সোমবার দুপুরে ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী ওসমান বিন হাদিকে বহনকারী এয়ার অ্যাম্বুলেন্স সিঙ্গাপুরের উদ্দেশে শাহজালাল বিমানবন্দর ত্যাগ করার পর তিনি এ কথা জানান। সায়েদুর রহমান তাঁর সুস্থতার জন্য দোয়া চেয়ে বলেছেন, ‘যদি আল্লাহ রহম করেন, হয়তো হাদি একটা মাত্রার সুস্থতা নিয়ে ফিরে আসবেন।’