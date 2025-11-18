হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খানের সম্পদ কত
জুলাই হত্যাকাণ্ডের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। তাঁদের সম্পদ বাজেয়াপ্তের আদেশও দেওয়া হয়েছে। হলফনামায় শেখ হাসিনা নিজের নামে ৪ কোটি ৩৪ লাখ টাকার স্থাবর–অস্থাবর সম্পদ দেখিয়েছিলেন। আসাদুজ্জামান হাতে নগদ দেখিয়েছিলেন ৮৪ লাখ টাকার কিছু বেশি। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমা ৮২ লাখ টাকার মতো। বন্ড–শেয়ার প্রায় ২৪ লাখ টাকার। স্থায়ী আমানত দেখিয়েছিলেন ২ কোটি ১ লাখ টাকা।