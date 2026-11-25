হাসিনার ফেরা: সরকার চাপে নেই, জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
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স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ জানিয়েছেন, ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১৬ ডিসেম্বর দেশে ফেরার ঘোষণায় সরকার কোনো চাপে নেই। তিনি কবে আসবেন, তা জানা নেই। প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুযায়ী তিনি দেশে ফিরতে পারেন এবং এ বিষয়ে ভারতকে জানানো হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সতর্ক অবস্থান সরকারের নিয়মিত কাজ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও জানান, ফ্যাসিবাদী শক্তির সঙ্গে জড়িত কিছু পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এবং আওয়ামী লীগের মানবতাবিরোধী অপরাধের তদন্ত চলছে।