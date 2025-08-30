‘ডিপ্লোমা সন্ত্রাস’ ও সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে বিএসসি প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ
‘ডিপ্লোমা সন্ত্রাস’ ও সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন তিন দফা দাবিতে আন্দোলনরত প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা। তাঁরা বলেছেন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিএসসি শিক্ষার্থীদের ডিপ্লোমা শিক্ষার্থীরা জবাই করে হত্যা এবং নারী শিক্ষার্থীদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ধর্ষণের হুমকি দিচ্ছেন। আন্দোলনে যুক্ত নারী শিক্ষার্থীদের সাইবার বুলিংও করা হচ্ছে।
আজ শনিবার সন্ধ্যা ছয়টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলের সামনে থেকে বিএসসি প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ মিছিল শুরু করেন। পরে শাহবাগে জাদুঘরের সামনের রাস্তায় তাঁরা সংক্ষিপ্ত সমাবেশ হয়।
সমাবেশে প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলনের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি শাকিল আহমেদ বলেন, ‘দীর্ঘ ছয় মাস রাজপথ অবরোধ না করে আমাদের তিন দফা দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।’ তিন দফা দাবি স্মরণ করিয়ে তিনি বলেন, ‘আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের দাবি বাস্তবায়নে আন্দোলন কর্মসূচি পালন কর যাচ্ছি। কিন্তু বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদের হত্যার হুমকি আসছে। আমাদের বোনদের ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হচ্ছে; সাইবার বুলিং করা হচ্ছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই।’
বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুটেক্স) শিক্ষার্থী বুশরা তাসনিম বলেন, ‘আমাদের বুটেক্সের শিক্ষার্থীদের জবাই করে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে। আমাদের পাশেই ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট। তারা আমাদের সামনে দিয়ে মিছিল করে সরাসরি এই হুমকি দিয়েছে। ফেসবুকের কমেন্ট বক্সে আমাদের বোনদের সরাসরি ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হয়েছে। একজন পুলিশ কনস্টেবল সরাসরি ইনবক্সে এক শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের হুমকি দিয়েছেন।’
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী জুবায়ের আহমেদ বলেন, যেসব নারী শিক্ষার্থী আন্দোলনে যুক্ত আছেন, তাঁদেরকে ‘ডিপ্লোমা সন্ত্রাসীরা’ প্রকাশ্যে প্রতিনিয়ত ধর্ষণের হুমকি দিচ্ছেন। ধর্ষণ করলেও নাকি তাদের কেউ কিছু করতে পারবে না—এমন মন্তব্যও করে বেড়াচ্ছেন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী জামিউল হাসান বলেন, ‘বিগত কয়েক দিন ধরে দেখছি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন পলিটেকনিক বা টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের হত্যা, জবাইসহ নানা হুমকি দিচ্ছেন। বাংলাদেশের বিপ্লবী ছাত্রসমাজ ২০২৪-এর পরে এসে এ ধরনের কোনো হুমকি মেনে নেবে না।’
বিক্ষোভ মিছিলে তিন দফা মানতে হবে, ৯ম গ্রেডে প্রমোশন চলবে না, ১০ম গ্রেডে কোটা মানি না মানব না, সবার মুখে এক বয়ান/ ডিপ্লোমারা টেকনিশিয়ান, জেগেছে রে জেগেছে প্রকৌশলীরা জেগেছে, আপস না সংগ্রাম/ সংগ্রাম সংগ্রাম, বিএসসি ছাড়া ইঞ্জিনিয়ার চলবে না, চলবে না প্রভৃতি স্লোগান দেন বিএসসি প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা।
উল্লেখ্য, বিএসসি প্রকৌশলীরা তিন দফা ও ডিপ্লোমা প্রকৌশলীরা সাত দফা দাবিতে আন্দোলন করছেন। দুপক্ষের পাল্টাপাল্টি দাবি পর্যালোচনায় গত বৃহস্পতিবার ১৪ সদস্যের ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করেছে সরকার।