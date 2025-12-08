সাবেক মন্ত্রী-উপদেষ্টাসহ ৪১ আসামির বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের সময় বাড়ল

মানবতাবিরোধী অপরাধ
সাবেক মন্ত্রী-উপদেষ্টাসহ ৪১ আসামির বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের সময় বাড়ল
জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরসহ ৪১ আসামির বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের সময় বাড়ানো হয়েছে। দুই মাস বাড়িয়ে আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি এ মামলায় প্রতিবেদন দাখিলের দিন ধার্য করা হয়েছে।
বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ আজ সোমবার এ আদেশ দেন। ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।
আজকের শুনানিতে প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এ মামলায় মোট ১৭ জন গ্রেপ্তার আছেন। তাঁদের মধ্যে সাবেক মন্ত্রী মুহাম্মদ ফারুক খানকে অসুস্থতার কারণে হাজির করা সম্ভব হয়নি। এ মামলায় মোট আসামি ৪৫ জন। এর মধ্যে ১৭ জন গ্রেপ্তার। ২৮ আসামি পলাতক।
আজকের শুনানিতে এ মামলার ১৬ আসামিকে হাজির করা হয়। তাঁরা হলেন সাবেক মন্ত্রী আনিসুল হক, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান ও তৌফিক–ই–ইলাহী চৌধুরী, ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সভাপতি হাসানুল হক ইনু, সাবেক মন্ত্রী আমির হোসেন আমু, মো. আবদুর রাজ্জাক, দীপু মনি, গোলাম দস্তগীর গাজী, শাজাহান খান, কামরুল ইসলাম, সাবেক প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার ও জুনাইদ আহমেদ পলক, সাবেক সংসদ সদস্য সোলায়মান মোহাম্মদ সেলিম, সাবেক সচিব মো. জাহাংগীর আলম ও অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক।
চার আসামিকে অব্যাহতির আবেদন
এ মামলার ৪৫ আসামির বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে চার আসামির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ (ফরমাল চার্জ) দাখিল করা হয়েছে। তাঁরা হলেন সাবেক মন্ত্রী আনিসুল হক, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সভাপতি হাসানুল হক ইনু ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক। ফলে এ মামলা থেকে এই চার আসামির অব্যাহতি চেয়ে মৌখিক আবেদন করে প্রসিকিউশন। এ বিষয়ে ট্রাইব্যুনাল লিখিত আবেদন করতে বলেছেন।
শুনানি শেষে আজ দুপুরে ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বলেন, আনিসুল, সালমান, ইনু ও পলকের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে। সে কারণে মিসকেস (বিবিধ মামলা) থেকে এই চার আসামি মুক্ত হবেন। তবে তাঁদের বিরুদ্ধে যে ট্রায়াল (আনুষ্ঠানিক অভিযোগের পর যেসব মামলা চলছে) চলমান আছে, সেখানে তাঁরা বিচারের মুখোমুখি হবেন। অন্য আসামিদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলমান।