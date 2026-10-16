বিদেশে উচ্চশিক্ষার খোঁজে ‘স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ারে’ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ভিড়
শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের বিপুল সাড়ার মধ্য দিয়ে শেষ হলো প্রথম আলো ও ব্রিটিশ কাউন্সিলের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ‘স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার ২০২৬’-এর প্রথম দিনের আয়োজন। আজ শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত রাজধানীর আগারগাঁওয়ে অবস্থিত বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে (বিসিএফসিসি) দিনভর চলে বিদেশে উচ্চশিক্ষার নানা তথ্য ও পরামর্শের এই আসর। দুই দিনব্যাপী এই আয়োজনের শেষ দিন আগামীকাল শনিবার।
আজ সকাল থেকেই মেলা প্রাঙ্গণে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। বিকেলের দিকে সম্মেলন কেন্দ্রটি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের পদচারণে মুখর হয়ে ওঠে। ছুটির দিনে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে তরুণ-তরুণীরা পছন্দের দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ, ভিসা ও স্কলারশিপের বিষয়ে জানতে মেলায় ভিড় করেন।
রাজধানীর মিরপুর থেকে বিকেলে মেলায় এসেছিলেন শ্রাবণী আক্তার। সঙ্গে ছিলেন তাঁর মা। ঢাকার বাইরের একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর করছেন শ্রাবণী। তিনি সামাজিক বিজ্ঞানে উচ্চতর ডিগ্রির জন্য অস্ট্রেলিয়ায় যেতে আগ্রহী।
শ্রাবণী প্রথম আলোকে বলেন, ‘মেলা শুক্রবার হওয়ায় ভালো হয়েছে। আমার বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকার বাইরে। অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানকে একসঙ্গে পেয়েছি। সবাই ভালো ভালো অফার দেখিয়েছে। আমার জন্য খুব কাজে দেবে।’
একইভাবে উচ্চশিক্ষার আগাম তথ্য নিতে ধানমন্ডি থেকে বাবা মহসিন হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন রাজীব হোসেন। তিনি স্নাতক তৃতীয় বর্ষে পড়ছেন। রাজীব বলেন, ‘আমি আগে থেকেই প্রস্তুতি নিচ্ছি। এই মেলার খোঁজ পেয়েছি প্রথম আলোর পেজে। এখানে এসে ভালোই লাগছে। বিদেশে যাওয়ার প্রস্তুতির জন্য বেশ কিছু বিষয়ে জানার ছিল। সেগুলো জানতে পেরেছি।’
‘উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন দেখো, বিশ্বজুড়ে…’ স্লোগানে আয়োজিত এই মেলার ব্যাংকিং পার্টনার হিসেবে রয়েছে ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি। মেলার শেষ দিন আগামীকাল শনিবারও সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। মেলায় বিদেশে উচ্চশিক্ষা ও ভর্তিপ্রক্রিয়া সম্পর্কিত তথ্য, স্কলারশিপ ও আবেদনবিষয়ক পরামর্শের পাশাপাশি দেওয়া হচ্ছে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা।
শিক্ষার্থীদের সরাসরি সেবা দিতে মেলায় অংশ নিয়েছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা-পরামর্শক ও সহযোগী ৪০টির বেশি প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে রয়েছে এএইচজেড (এমএইচ গ্লোবাল গ্রুপ), বিডি এক্সপার্ট এডুকেশন কনসালটেন্সি, বাংলায় আইইএলটিএস, বিএসসি, সিএইচএস এডুকেশন, ড্রিম স্টাডি ইন্টারন্যাশনাল, ড্রিমবাজ, এডুকেশন হাব, এক্সিকিউটিভ স্টাডি, এডুকেশন কানেক্ট গ্লোবাল, এডুকেশন অ্যাট, ফিউচার এডি, ফেইথ ওভারসিস লিমিটেড, গো জায়ান, গ্রোথ একাডেমি গ্লোবাল, ফ্যান্টাসি গ্লোবাল এডুকেশন, এইচ অ্যান্ড এইচ গ্লোবাল এডুকেশন, ক্যাম্পাস গ্রুপ, এইচ অ্যান্ড আই কাউন্সিল, ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন কাউন্সেলিং সেন্টার (আইইসিসি) লিমিটেড, লুমোস গ্লোবাল, এলভিএস গ্লোবাল এডুকেশন কনসালটেন্সি, ম্যাক্সিমাস এডুকেশন অ্যান্ড মাইগ্রেশন, মেন্টরস, ম্যাপস এডু, ব্রিট একাডেমি, পিনাকল কনসালটেন্সি গ্রুপ, পিএফইসি গ্লোবাল, শেবা কনসালটেন্সি, শেনজেন এডু লিমিটেড, স্টাডি সলিউশনস, টেন মিনিট স্কুল, ইউনিগ্লোবাল, ভিসা এক্সপ্রেস, উইজডম এবং ওয়েমস এডুকেশন অ্যান্ড মাইগ্রেশন।
এ ছাড়া মেলা প্রাঙ্গণে রয়েছে প্রথমা বুকস, ট্রান্সকম বেভারেজেস লিমিটেড ও কেএফসির স্টল। পুরো আয়োজনে ডিজিটাল কানেকটিভিটি সহায়তায় রয়েছে আম্বার আইটি লিমিটেড।
সরাসরি মেলার পাশাপাশি আজ বেলা সাড়ে ৩টা, বিকেল সাড়ে ৪টা ও সাড়ে ৫টায় প্রথম আলোর ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে তিনটি বিশেষ ফেসবুক লাইভ অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থাপিকা তমা রশিদের সঞ্চালনায় এসব লাইভে আলোচকেরা স্টেটমেন্ট অব পারপাস (এসওপি), রেকমেন্ডেশন লেটার ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি, বিষয় নির্বাচন এবং পড়াশোনা শেষে কর্মসংস্থানের সুযোগ নিয়ে দিকনির্দেশনামূলক আলোচনা করেন। আগামীকালও অংশ নেওয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এমন বিশেষ ফেসবুক লাইভ টকশো অনুষ্ঠিত হবে।
এদিকে সশরীর উপস্থিত হতে না পারা শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে ওয়েবসাইটে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে এই ফেয়ারের অনলাইন আয়োজন। সেখানে ঘরে বসেই কনসালটেন্সি প্রতিষ্ঠানগুলোর নানা সেবা ও অফার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে।