হিন্দুত্ববাদীদের হামলায় বন্ধ শিলিগুড়ি ভিসা কেন্দ্র

হিন্দুত্ববাদীদের হামলায় বন্ধ শিলিগুড়ি ভিসা কেন্দ্র
আজ শিলিগুড়িতে বাংলাদেশের ভিসা কেন্দ্র ভাঙচুর করেছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদসহ কয়েকটি হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের প্রায় তিন শতাধিক সদস্য। বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনের অভিযোগ তুলে ও দীপু দাসের হত্যার বিচার দাবিতে এই বিক্ষোভ মিছিল থেকে ভিসা কেন্দ্র বন্ধ রাখার দাবি জানানো হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার কথা ভেবে ডিইউডিজিটাল সোমবার বেলা তিনটার আগেই ভিসা কেন্দ্রটি বন্ধ করে দিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি কয়েক বছর ধরে ভিসা কেন্দ্রটির পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছে।