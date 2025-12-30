বাংলাদেশ

খালেদা জিয়ার আপসহীন ভূমিকা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে: রাষ্ট্রপতি

লেখা:
ইউএনবি নিউজ, ঢাকা
রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াছবি: কোলাজ

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন।

আজ মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) এক বার্তায় রাষ্ট্রপতি এ শোক জ্ঞাপন করেন।

মো. সাহাবুদ্দিন বলেন, ‘গণতন্ত্র এবং জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তার আপসহীন ভূমিকা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। জাতির এই অপূরণীয় ক্ষতির মুহূর্তে আমি মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ ও অনুসারীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।’

আরও পড়ুন

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে পাকিস্তান, ভারত, চীনসহ বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানদের শোক

রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন আরও বলেন, ‘দেশবাসীকে মরহুমার স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে তাঁর জন্য দোয়া ও প্রার্থনা করার আহ্বান জানাচ্ছি।’

দেশের রাজনীতিতে ‘আপসহীন নেত্রী’ হিসেবে পরিচিত খালেদা জিয়া আজ সকাল ছয়টায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

দীর্ঘদিন ধরে গুরুতর অসুস্থতায় ভুগে দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াণে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আরও পড়ুন

তারেক রহমানের কাছে চীনের রাষ্ট্রদূতের চিঠিতে শোক

আরও পড়ুন

জাতি এক মহান অভিভাবককে হারাল, খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে প্রধান উপদেষ্টার শোক

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও পড়ুন