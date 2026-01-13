ফিলিস্তিনের প্রতি সংহতি জানিয়ে বাংলাদেশে ‘ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক কুদস সপ্তাহ’ শুরু

ফিলিস্তিনের প্রতি সংহতি জানিয়ে বাংলাদেশে ‘ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক কুদস সপ্তাহ’ শুরু
ফিলিস্তিনের মুক্তিসংগ্রাম ও গাজার জনগণের প্রতি সংহতি জানিয়ে বাংলাদেশে ‘ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক কুদস সপ্তাহ’ শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর জামিয়া ইসলামিয়া লালমাটিয়া মাদ্রাসায় এক সেমিনার ও বিশেষ বার্তার মাধ্যমে সপ্তাহব্যাপী এ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক কুদস সপ্তাহ বাস্তবায়ন পরিষদ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছে।
প্ল্যাটফর্মটি জানায়, ফিলিস্তিন ওলামা পরিষদের আহ্বানে আন্তর্জাতিক কুদস সপ্তাহের অংশ হিসেবে বাংলাদেশে ‘আল-কুদস গ্লোবাল উইক বাংলাদেশ’ কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। আয়োজনের অন্যতম সহযোগী হিসেবে আছে ইন্তিফাদা ফাউন্ডেশন ও হাফেজ্জী হুজুর সেবা ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
সেমিনারে আন্তর্জাতিক কুদস সপ্তাহের কর্মসূচি ঘোষণা করেন আন্তর্জাতিক কুদস সপ্তাহ বাস্তবায়ন পরিষদের সদস্য মাওলানা রাশেদ কাউসার। এ উপলক্ষে তৈরি করা একটি বিশেষ বার্তা পড়েন জামিয়া ইসলামিয়া লালমাটিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা ফারুক আহমেদ। বার্তায় ফিলিস্তিন ও গাজার সংকটময় পরিস্থিতিতে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর ঐক্য এবং ওলামায়ে কেরামের জোরালো ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।
আয়োজকেরা বলেন, ফিলিস্তিনের মুক্তি এবং আল-আকসার সুরক্ষা কেবল একটি আঞ্চলিক লড়াই নয়, বরং এটি সারা বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানের ইমানি দায়িত্ব। তাঁরা জানান, সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের মানুষের কাছে ফিলিস্তিনের প্রকৃত অবস্থা ও সংহতির বার্তা পৌঁছে দেওয়া হবে।
সেমিনার থেকে বাংলাদেশে ইসরায়েলপন্থী নানা ষড়যন্ত্র ও কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।
অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লেখক ও কবি সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর, মুফতি শফি উল্লাহ, মুফতি শারাফাত শরীফ, প্রথম আলোর জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক মনজুরুল হক।
সেমিনার শেষে ফিলিস্তিন, গাজা ও সারা বিশ্বের নিপীড়িত মুসলমানের মুক্তি ও শান্তি কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন জামিয়া ইসলামিয়া লালমাটিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মোহাম্মাদ ইসমাঈল।