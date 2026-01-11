এস আলম ও তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ৪৩১ শতাংশ জমি জব্দের আদেশ
এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইফুল আলম ও তাঁর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নামে থাকা ৪৩১ দশমিক ৬৯ শতাংশ জমি জব্দ করার আদেশ দিয়েছেন আদালত।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ রোববার ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন। দুদকের সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) মো. তানজির আহমেদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
দুদুদকের পক্ষে উপপরিচালক তাহাসিন মুনাবীল হক এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইফুল আলম ও তাঁর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নামে থাকা এই জমি জব্দ চেয়ে আবেদনটি করেন।
আবেদনে বলা হয়েছে, অভিযোগসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মোহাম্মদ সাইফুল আলম এবং তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট সত্তা ও সত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগটি অনুসন্ধান করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য তদন্ত টিম গঠন করা হয়েছে।
আবেদনে আরও বলা হয়েছে, অনুসন্ধানে দেখা গেছে, মোহাম্মদ সাইফুল আলম, তাঁর পরিবারের সদস্যসহ স্বার্থসংশ্লিষ্ট সত্তা ও সত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বিভিন্ন ব্যাংক থেকে নামে–বেনামে বিধিবহির্ভূতভাবে ঋণ নিয়ে আত্মসাৎ করেছেন। তিনি নিজ নামে ও পরিবারের সদস্যদের নামে দেশে-বিদেশে বিপুল পরিমাণ সম্পদ অর্জন করেছেন। অনুসন্ধানে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে, তিনি ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা স্থাবর সম্পদ অন্যত্র হস্তান্তর, স্থানান্তর বা বেহাত করার চেষ্টা করছেন। অনুসন্ধান নিষ্পত্তির আগে সম্পদ হস্তান্তরিত বা স্থানান্তরিত হয়ে গেলে পরবর্তী সময়ে টাকা উদ্ধার করা দুরূহ হয়ে পড়বে। এ কারণে স্থাবর সম্পদ জরুরি ভিত্তিতে ক্রোক বা জব্দ করা প্রয়োজন।