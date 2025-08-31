পদত্যাগপত্র দিয়েছেন হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি মো. আখতারুজ্জামান

পদত্যাগপত্র দিয়েছেন হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি মো. আখতারুজ্জামান
হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি মো. আখতারুজ্জামান পদত্যাগপত্র দিয়েছেন। আজ রোববার প্রধান বিচারপতির মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে তাঁর সই করা পদত্যাগপত্র পাঠানো হয়।
সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বিচারপতি মো. আখতারুজ্জামানের বিষয়ে অনুসন্ধান পরিচালনা করছিলেন।
বিচারপতি মো. আখতারুজ্জামানের বিরুদ্ধে অভিযোগ বিষয়ে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে ২৬ আগস্ট চূড়ান্ত শুনানি শেষ হয়।
এর মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে আজ প্রকাশিত এক নিউজ আপডেটে বিচারপতি মো. আখতারুজ্জামানের পদত্যাগপত্র দেওয়ার বিষয়টি জানানো হয়।