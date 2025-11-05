বাংলাদেশ

সিআরআইয়ের ৪৩৯ কোটি টাকার সন্দেহজনক লেনদেন, জয়সহ ৭ জনের নামে মামলার সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন (সিআরআই) নামে অনুদানের টাকা আত্মসাৎ ও সন্দেহজনক লেনদেনের অভিযোগে সংস্থাটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়সহ সাতজনের বিরুদ্ধে মামলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

আজ বুধবার রাজধানীর সেগুনবাগিচায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে এ তথ্য জানান দুদকের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) মো. আক্তার হোসেন।

মামলার অন্য আসামিরা হলেন সিআরআইয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ (পুতুল), ট্রাস্টি ও শেখ রেহানার ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক, ট্রাস্টি নসরুল হামিদ (বিপু), ট্রাস্টি বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক শাব্বির বিন শামস, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য রওশন আরা আক্তার ও সাবেক চেয়ারম্যান মোশারফ হোসেন ভুঁইয়া, সাবেক অর্থমন্ত্রী আ হ ম মোস্তফা কামাল।

আক্তার হোসেন বলেন, সিআরআই ২৩টি কোম্পানির কাছ থেকে ৪৫ কোটি ৩৫ লাখ ৯৫ হাজার টাকা অনুদান গ্রহণ করেছে। সংস্থাটি ২০১৩–১৪ করবর্ষ থেকে ২০২৩–২৪ করবর্ষ পর্যন্ত ১০০ কোটি ৩১ লাখ ৪০ হাজার ৪৮৬ টাকা অবৈধভাবে আয় করে। ওই সময়ে সিআরআই ব্যয় করেছে ২৯ কোটি ৫০ লাখ ৯৮ হাজার ৯৬ টাকা। ব্যয়ের টাকা বাদ দিয়ে ৭০ কোটি ৮০ লাখ ৪২ হাজার ৩৯০ টাকা জমা থাকার কথা। কিন্তু আছে ৫৫ কোটি ১১ লাখ ৮২ হাজার ৮৯৬ টাকা। অনুদানের টাকা থেকে ১৫ কোটি ৬৮ লাখ ৫৯ হাজার ৫২১ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে।

দুদক বলছে, সিআরআইয়ের ২৫টি ব্যাংক হিসাবে ২৪৭ কোটি ৮৫ লাখ ৩৬ হাজার ১৭০ টাকা জমা এবং ১৯১ কোটি ২১ লাখ ৪৩ হাজার ৩০৯ টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। এভাবে ব্যাংক হিসাবগুলোতে প্রায় ৪৩৯ কোটি ৬ লাখ ৭৯ হাজার ৪৮০ টাকার সন্দেহজনক লেনদেন হয়েছে।

