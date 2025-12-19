ডেইলি স্টারও আক্রান্ত, সংবাদকর্মীদের রুদ্ধশ্বাস উৎকণ্ঠা
ডেইলি স্টারও আক্রান্ত, সংবাদকর্মীদের রুদ্ধশ্বাস উৎকণ্ঠা মধ্যরাতে প্রথম আলোর পর সন্ত্রাসী আক্রমণের শিকার হলো ডেইলি স্টারও। রাজধানীর কারওয়ান বাজারের কয়েক শ গজ দূরের দুটি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে বৃহস্পতিবার রাতে হামলা হয়। হামলাকারীরা ভাঙচুরের পর ডেইলি স্টারের প্রধান কার্যালয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। এ সময় ভবনের ভেতরে অনেক সংবাদকর্মী আটকে পড়েন। ছাদে উঠে আশ্রয় নিলেও ধোঁয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েন কেউ কেউ। আগুন নেভানোর পর তাঁদের মধ্যে স্বস্তি নামে। ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে পুঁজি করে একটি স্বার্থান্বেষী মহল পরিকল্পিতভাবে এই
